Festa della Birra a Borgo Montello

Orario non disponibile

Quando Dal 18/08/2022 al 28/08/2022 Orario non disponibile

Ultimi giorni dell’amato appuntamento estivo con la Festa della Birra di Borgo Montello. La manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Conca 1932, è iniziata il 18 e si terrà fino a domenica 28 agosto.

Connubio vincente per un divertimento semplice ma che coinvolge davvero tutti: buon cibo, ottime birre e tanta musica di genere diverso, per cantare e ballare insieme e dimenticare gli ultimi anni pieni di restrizioni e difficoltà.

Ricco il programma musicale di questa quarta edizione che propone cover band e gruppi locali affermati dagli esplosivi Easy Skankers agli ormai famosi Rocksottoassedio per celebrare la musica italiane e internazionale.

La Festa della Birra del Montello si terrà nel cuore del borgo dove sono stati allestiti ampi spazi per mangiare in prossimità degli stand gastronomici, ampio parcheggio e il palco per i concerti.

L’appuntamento

È dunque a Borgo Montello dal 18 al 28 agosto, l’ingresso è libero ma per riservare il tavolo possibile contattare il numero 329 0652801.

Il programma della Festa

giovedì 25 agosto

concerto Easy Skankers

venerdì 26 agosto

concerto: Binario 3 - Ligabue Tribute Show

sabato 27 agosto

concerto: Cherry Waves

domenica 28 agosto

concerto: Re Queen - Queen Tribute Show