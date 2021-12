Festa della famiglia al parco Evergreen

?????? ?? ? ???????? ?? ???????? ? ?????? ?????? ?? ????? ????????? ???????? ?? “????? ????? ????????” evento organizzato da Giuseppe Amodio di WeAreLatina per far giocare ed educare bambine e bambini verso le migliori esperienze possibili sul nostro territorio.

il programma degli eventi sul palco:

Sabato 11 dicembre

Ore 10.30: Teatro “Suonidifiaba” con Agnese Chiara D’Apuzzo e Zahira Silvestri di Opera Prima Teatro, un fantastico viaggio nelle culture di tutto il mondo con parole e suoni

Ore 11.45 Baby Chef con Elena ed il suo ByNight che fa cucinare i bambini

Ore 12.00 Luogo Arte e i suoi allievi bambini in concerto

Ore 15.30 La scuola Goccia D’Oro presenta il libro Brilla, Illumina, Risplendi e realizza un laboratorio ad hoc con l’autrice Vanessa Policicchio Rizzoli

Ore 16.00 Storytime con Kids&Us. Un racconto al 100% in Inglese per i bambini dai 3 ai 7 anni e interpretata dalle insegnanti

Ore 16.45 Simondo Travel ed il suo Gioco dei Viaggi in cui si vince un viaggio vero

Domenica 12 dicembre

Ore 10.30 La scuola Goccia D’Oro presenta il libro Brilla, Illumina, Risplendi e realizza un laboratorio ad hoc con l’autrice Vanessa Policicchio Rizzoli

Ore 11.00 Storytime con Kids&Us. Un racconto al 100% in Inglese per i bambini dai 3 ai 7 anni e interpretata dalle insegnanti

Ore 11.45 Baby Chef con Elena ed il suo ByNight

Ore 16.00 Luogo Arte e i suoi allievi bambini in un ensemble di violini

Ore 17.30 Simondo Travel ed il suo Gioco dei Viaggi in cui si vince un viaggio vero