A Cori torna la Festa della Madonna del Soccorso

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, torna a Cori la Festa della Madonna del Soccorso, una ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità corese sia come momento religioso che come momento di convivialità.

L’edizione di quest’anno assume un significato particolare poiché giunge a conclusione dei festeggiamenti per il V centenario dell’apparizione mariana sul monte della Ginestra (1521-2021) e l’anno giubilare.

La leggenda infatti racconta che la piccola Oliva Iannese il 4 maggio 1521 si perse sul monte della Ginestra, fu ritrovata dopo ben 8 giorni in perfette condizioni. La bimba raccontò di essere stata salvata da una “bella signora” e nel luogo del ritrovamento della bambina fu rinvenuto anche un affresco raffigurante Maria in trono. Proprio lì, dove oggi è sito il santuario tenuto dai Frati Trinitari, già nel 1537 fu edificata una chiesetta dedicata alla Madonna della ginestra, successivamente rinominata Madonna del Soccorso per gli innumerevoli interventi miracolosi riconosciuti a Maria in occasione di calamità o come accoglimento di suppliche di singoli fedeli.

La particolare duplice occasione delle celebrazioni di quest’anno vedrà la presenza del Vescovo Mariano Crociata che celebrerà la messa a Piazza Signina partecipando alla solenne processione votiva che partirà intorno alle 8.30 dalla collegiata di Santa Maria della Pietà a Cori valle per poi proseguire dopo la messa fin su al santuario del Soccorso che sovrasta il paese.

I festeggiamenti religiosi prevedono diversi momenti di preghiera compresa la Messa presso il santuario alle ore 23 di sabato 7 maggio mentre torna l'antico e tradizionale pellegrinaggio notturno da Cisterna di Latina fino alla Madonna del Soccorso con partenza prevista per sabato alle ore 23,30 dalla chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo con arrivo al santuario per le ore 05,00 del mattino di domenica 8 maggio.

Fino all'8 maggio, inoltre, guardando in direzione di Cori, verso il monte della Ginestra, sarà visibile un faro nella notte che indica il santuario della Madonna del Soccorso.

L’appuntamento

È a Cori da venerdì 6 a lunedì 9 maggio con una serie di iniziative religiose e civili.



Il programma dei festeggiamenti civili

Venerdì 6 maggio

ore 17.30 chiesa di San Tommaso di Cori

Presentazione del volume AD GLORIAM PER MARIAM Studi per il V Centenario della Madonna del Soccorso a Cori (1521 – 2021)

ore 21 piazza Signina

Live con ‘Ancora Tu’, tribute band Lucio Battisti

Sabato 7 maggio

ore 10 giardini ‘Francesco Porcari’

animazione per bambini a cura dell’associazione Hearth APS

ore 20.30 piazza Signina

esibizione di danza delle scuole Matisse e Fight Club

Domenica 8 maggio

ore 21 piazza Signina

Live con band locali, Statuto Band, La Vecchia Farfisa, Chips’nKraken

Ore 23.30

spettacolo pirotecnico

Lunedì 9 maggio

ore 20.30 piazza Signina

Live con LIARS Queen Tribute Band