Con la Festa della Mamma si da il via al Fondi Spring Festival

Il Comune di Fondi inaugura la stagione estiva degli eventi con una manifestazione dedicata a tutte le mamme: “Ciao Mamma Guarda Come Mi Diverto”.

Infatti domenica 12 maggio prende il via il Fondi Spring Festival un fitto calendario di eventi finanziato dalla Regione Lazio – Lazio Crea e organizzato dalla Soc. Coop. Foglia D’Oro Onlus con la collaborazione e il contributo del Comune di Fondi.

Un pomeriggio dedicato ai bambini che prenderà il via alle ore 18.00 in piazza De Gasperi con lo spettacolo di bolle di sapone giganti di Alessandra Gradassi, si proseguirà con comicità, musica e intrattenimento con montagne di zucchero filato, fino alle 20.00 quando inizierà il concerto Daniele Si nasce, la più famosa tribute band di Renato Zero che, da oltre 25 anni, calca i palcoscenici di tutto il mondo proponendo le melodie dell’artista.

“Ciao Mamma Guarda Come Mi Diverto” sarà solo il primo di una lunga serie di eventi che allieteranno Fondi per tutta la bella stagione.

L’appuntamento

È dunque per domenica 12 maggio a partire dalle 18.00 in piazza De Gasperi a Fondi.