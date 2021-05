Festa della mamma: nelle piazze pontine le azalee della ricerca di AIRC

In occasione della Festa della Mamma tornano in piazza le azalee della Fondazione AIRC il cui ricavato è devoluto a favore della ricerca sui tumori che colpiscono le donne.

Dal 1984 l’AIRC organizza la vendita di beneficenza delle azalee della ricerca, un regalo per le mamme ma anche per tutte le persone a cui vogliamo bene, per contribuire attivamente alla ricerca che permette di migliorare la diagnosi precoce e terapie mirate e sempre più efficaci per combattere i tumori.

Anche a Latina e provincia saranno presenti i gazebo con le azalee della ricerca, dove si potranno inoltre ottenere informazioni sulla prevenzione, sui comportamenti sani da seguire e sulle cure ad oggi ritenute valide per combattere i tumori femminili.

Tutti coloro che per qualsiasi motivo non possono muoversi per raggiungere i gazebo, potranno acquistare le azalee della ricerca di AIRC tramite Amazon, che è partner tecnico dell’iniziativa e che si affianca all’AIRC nel supporto alla ricerca oncologica della Fondazione. Le consegne in tutta Italia ai donatori AIRC sono garantite da BRT Corriere Espresso che si riconferma partner tecnico dell’iniziativa. Tutti gli aggiornamenti sulla distribuzione sono disponibili in tempo reale sul portale dedicato all'iniziativa

Dove trovare le azalee a Latina e provincia:

Latina

Piazza Paolo VI (di fronte Chiesa del Sacro Cuore)

domenica 9 maggio

Cisterna di Latina

Piazza XIX Marzo

domenica 9 maggio

Cori

Piazza Signina

Domenica 9 maggio

Fondi

Piazza Unità D'Italia (piazza Castello)

domenica 9 maggio

Formia

Piazza Vittoria

sabato 9-12.30 e 16-20 e domenica 9 maggio 9-12.30

Lenola

Piazza Santuario del Colle

domenica 9 maggio

Piazza Cavour

Pontinia

Piazza Pio VI (parrocchia Sant'Anna)

domenica 9 maggio

Priverno

Abbazia di Fossanova

domenica 9 maggio

Prossedi

Piazza Umberto I

domenica 9 maggio

Sermoneta

Sermoneta Shopping Center

sabato 8 maggio e domenica 9

San Felice Circeo

Piazza Ivo Ceccarelli (Santa Maria degli Angeli)

Domenica 9 maggio

Terracina

Piazza Garibaldi

domenica 9 maggio