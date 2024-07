Festa della Mietitura: al via l’ottava edizione

Indirizzo non disponibile

Diventata ormai un appuntamento tradizionale dell’estate di Latina, torna per la sua ottava edizione la Festa della Mietitura di Chiesuola, una manifestazione che celebra la vocazione agricola del nostro territorio e le tradizioni del passato da preservare.

L’evento è promosso dall’Associazione Culturale Chiesuola con il patrocinio di: Regione Lazio, Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina e Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest.

Un ricco calendario di eventi che comprende musica, cultura, folklore, intrattenimento per i bambini e un ottimo stand enogastronomico, si terrà dal 4 al 15 luglio presso la corte della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Natale Prampolini”.

Ogni giorno, a partire dalle ore 18.00, si potranno ammirare i talenti delle scuole di danza e delle associazioni sportive del territorio, assistere a dibattiti e presentazioni di libri e autori locali, a spettacoli di cabaret, a performance canore, musicali e folcloristiche, nonché alle diverse mostre statiche di trattori e auto d’epoca e alla rievocazione storica della trebbiatura del grano. Non mancheranno tornei di burraco, la briscola e biliardino.

La sera invece si potrà ascoltare musica e ballare con le migliori orchestre spettacolo e nell’area pub con le migliori tribute band del territorio, divertimento anche per i più piccini con la ludoteca, i laboratori e la baby dance.

Come accade durante ogni edizione, ci sarà spazio anche per la solidarietà con una raccolta fondi a sostegno dei progetti di utilità sociale di un’associazione del territorio comunale, quest’anno si promuoverà e sosterranno le attività di Latinautismo, un’associazione di genitori, familiari/tutori di bambini, ragazzi e adulti con disturbo dello spettro autistico.

L’appuntamento

È dunque dal 4 al 15 luglio presso il piazzale della scuola Natale Prampolini a Chiesuola, Latina.

Il programma della manifestazione

Giovedì 4 luglio

Dalle ore 18.00 Attività per bambini con Animazione e Area ludica

Dalle ore 18.30 Arrivo dei Trattori d'epoca e inaugurazione della Mostra dei mezzi agricoli

Ore 19.30 Inaugurazione Ottava Edizione Sfilata ed esibizione del gruppo Majorettes "Blue Twirling" Città di Latina e della Banda di Latina "A. Ponchielli"

Ore 20.45 Baby dance con mascotte e animazione

Ore 21.30 Serata danzante con I Melodici

ore 21.00 AREA PUB & COCKTAIL BAR

BUBLE BUBLE - Italian Tribute Band

Piatto del giorno: gnocchi al ragù

dalle ore 18.00 panini con carne alla griglia, porchetta, salumi, arrosticini, verdure grigliate, patatine fritte, frutta, gelati, dolci

Venerdì 5 luglio

Ore 18.00 Attività per bambini con Animazione e Area ludica

Ore 19.00 Esibizione Scuola di danza

Ore 20.15 L’Angolo del Libro - Incontri con l'autore

Ore 20.45 Baby Dance con Mascotte e Animazione

Ore 21.30 Serata Danzante con Valentina Urbini

ore 21.00 AREA PUB & COCKTAIL BAR

Giorgia Paradiso Band – Pop italiano ‘80-‘90

Piatto del giorno: strozzapreti con calamari, pachino e rucola

dalle ore 18.00 panini con carne alla griglia, porchetta, salumi, arrosticini, verdure grigliate, patatine fritte, frutta, gelati, dolci

sabato 6 luglio

dalle ore 18.00 Attività per bambini con Animazione e Area ludica

ore 19.00 Esibizione Scuola di danza

ore 20.15 L'Angolo del Libro - Incontri con l'autore

ore 20.45 Baby Dance con Mascotte e Animazione

Serata Danzante con La Banda del Cuore

ore 21.00 AREA PUB & COCKTAIL BAR

BAD ROMANCE - Lady Gaga Tribute Band

Piatto del giorno: rigatoni con funghi e salsiccia rosé

dalle ore 18.00 panini con carne alla griglia, porchetta, salumi, arrosticini, verdure grigliate, patatine fritte, frutta, gelati, dolci

Domenica 7 luglio

Dalle ore 18.00 Attività per bambini con Animazione e Area ludica

Dalle ore 18.00 Parata di auto d'epoca. A cura del Circolo Pontino della Manovella

Ore 19.00 Esibizione Scuola di danza

Ore 20.15 L'Angolo del Libro - Incontri con l'autore

Ore 20.45 Baby Dance con Mascotte e Animazione

Ore 21.30 Serata Danzante con Ottava Nota

ore 21.00 AREA PUB & COCKTAIL BAR

THE VOX - Solo grandi successi italiani

Piatto del giorno: risotto al radicchio

dalle ore 18.00 panini con carne alla griglia, porchetta, salumi, arrosticini, verdure grigliate, patatine fritte, frutta, gelati, dolci

lunedì 8 luglio

dalle ore 18.00 Attività per bambini con Animazione e Area ludica

ore 19.00 Esibizione Scuola di danza

ore 20.15 L'Angolo del Libro - Incontri con l'autore

ore 20.30 Baby Dance con Mascotte e Animazione

ore 20.45 CABARET SHOW con ALBERTO ALIVERNINI

A Serata Danzante con I Due Note

ore 21.00 AREA PUB & COCKTAIL BAR

THE BEATERS - The Beatles Tribute Band

Piatto del giorno: tonnarello cacio e pepe

dalle ore 18.00 panini con carne alla griglia, porchetta, salumi, arrosticini, verdure grigliate, patatine fritte, frutta, gelati, dolci

martedì 9 luglio

dalle ore 18.00 Attività per bambini con Animazione e Area ludica Laboratorio e tecniche di disegno

ore 19.00 Esibizione Scuola di danza

ore 20.15 L'Angolo del Libro - Incontri con l'autore

ore 20.45 Baby Dance con Mascotte e Animazione

ore 21.00 Serata Danzante con Maracaibo e Cico & Luis

ore 21.00 AREA PUB & COCKTAIL BAR

I Latinapoli Musica napoletana

Piatto del giorno: penne rigate al ragù supremo (mortadella e burrata)

dalle ore 18.00 panini con carne alla griglia, porchetta, salumi, arrosticini, verdure grigliate, patatine fritte, frutta, gelati, dolci

Mercoledì 10 luglio

Dalle ore 17.00 Un giorno da pilota - Prova gratuita minicross a cura di MXSchool

Dalle ore 18.00 Attività per bambini con Animazione e Area ludica

Ore 19.00 Esibizione Scuola di danza

Ore 20.15 L'Angolo del Libro - Incontri con l’autore

Ore 20.30 Baby Dance con Mascotte e Animazione

Ore 20.45 CABARET SHOW CON NINO TARANTO

Ore 21.30 Serata Danzante con Le Stelle del Liscio

ore 21.00 AREA PUB & COCKTAIL BAR

Busca’s – italian swing

Piatto del giorno: fusillo artigianale con funghi, speck e pachino

dalle ore 18.00 panini con carne alla griglia, porchetta, salumi, arrosticini, verdure grigliate, patatine fritte, frutta, gelati, dolci

giovedì 11 luglio

dalle ore 17.00 Un giorno da pilota Prova gratuita minicross cura di MXSchool

dalle ore 18.00 Attività per bambini con Animazione e Area ludica

Ore 19.00 Esibizione Scuola di danza

Ore 20.15 L'Angolo del Libro - Incontri con l'autore

Ore 20.30 Baby Dance con Mascotte e Animazione

Ore 20.45 TORNEO DI BURRACO Prenotazioni al 3288764260 (ROSARIA)

Ore 21.30 Serata Danzante con Tony Gullo

ore 21.00 AREA PUB & COCKTAIL BAR

L’INDUSTRIA DI CAFFÈ - 883 Tribute Band

Piatto del giorno: gnocchi al ragù

dalle ore 18.00 panini con carne alla griglia, porchetta, salumi, arrosticini, verdure grigliate, patatine fritte, frutta, gelati, dolci

venerdì 12 luglio

dalle ore 18.00 Attività per bambini con Animazione e Area ludica

ore 19.00 Esibizione Scuola di danza

ore 20.15 L'Angolo del Libro - Incontri con l'autore

ore 20.30 Baby Dance con Mascotte e Animazione

ore 20.45 GARA DI BRISCOLA Prenotazioni al 366.3414034 (ALESSANDRA)

ore 20.45 CABARET SHOW CON MARKO TANA

ore 21.30 Serata Danzante con Gianpiero Marino Band

ore 21.00 AREA PUB & COCKTAIL BAR

RIFFRAFF - AC/DC Tribute Band

Piatto del giorno: risotto alla pescatora

dalle ore 18.00 panini con carne alla griglia, porchetta, salumi, arrosticini, verdure grigliate, patatine fritte, frutta, gelati, dolci

sabato 13 luglio

dalle ore 18.00 Attività per bambini con Animazione e Area ludica

dalle ore 18.30 Rievocazione storica della trebbiatura del grano, a cura dell'Associazione ANONIMA LITTORIANA ARATORI

ore 20.30 Processione Notturna dei trattori d'epoca con il carro della Madonna del Rosario di Chiesuola

ore 20.45 Baby Dance con Mascotte e Animazione

ore 20.45 TORNEO DI BILIARDINO

ore 21.30 Serata Danzante con I Domino

ore 21.00 AREA PUB & COCKTAIL BAR

SIAMO SOLO NOI - Vasco Rossi Tribute Band

Piatto del giorno: mezze maniche all’amatriciana

dalle ore 18.00 panini con carne alla griglia, porchetta, salumi, arrosticini, verdure grigliate, patatine fritte, frutta, gelati, dolci

domenica 14 luglio

ore 8.30 Raduno ed esposizione Trattori d'epoca

ore 9.00 BICICLETTATA - Raduno partecipanti

ore 10.30 Rientro Biciclettata e colazione offerta dal Comitato Chiesuola

ore 11.00 Benedizione Grotta della Madonnina della scuola

dalle ore 18.00 Attività per bambini con Animazione e Area ludica

ore 19.00 Esibizione Scuola di danza

ore 20.15 L'Angolo del Libro - Incontri con l'autore

ore 20.30 Baby Dance con Mascotte e Animazione

ore 21.30 Serata Danzante con Mozzato

ore 21.00 AREA PUB & COCKTAIL BAR

THE CRASIS Tribute Band

Ore 23.00 spettacolo pirotecnico

Ore 23.30 estrazione della lotteria

Piatto del giorno: fusilli alla Norma (pomodoro, melanzane e ricotta salata)

dalle ore 18.00 panini con carne alla griglia, porchetta, salumi, arrosticini, verdure grigliate, patatine fritte, frutta, gelati, dolci

lunedì 15 luglio

dalle ore 18.00 Attività per bambini con Animazione e Area ludica

ore 20.00 Baby Dance con Mascotte e Animazione

ore 20.30 Concerto BIG SOUL MAMA - Dance Night

ore 21.30 Serata Danzante Show del Liscio

"INSIEME PER... LATINAUTISMO APS"

Serata di beneficenza organizzata dal Comitato Chiesuola in collaborazione con Cantare&Ballare, Orchestra Mozzato, Banda del Cuore e Stelle del Liscio

ore 21.00 AREA PUB & COCKTAIL BAR

Hard Road – rock anni ’70 e ‘80

Piatto del giorno: polenta con salsiccia

dalle ore 18.00 panini con carne alla griglia, porchetta, salumi, arrosticini, verdure grigliate, patatine fritte, frutta, gelati, dolci