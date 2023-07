A Chiesuola la Festa della Mietitura

Orario non disponibile

Con l’arrivo di luglio giunge anche l’ormai tradizionale Festa della Mietitura di Chiesuola, la manifestazione che celebra la vocazione agricola del nostro territorio e le usanze e i saperi dei nostri nonni.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Chiesuola con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio, della Provincia di Latina, del Comune di Latina e del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, si terrà presso la corte della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Natale Prampolini” dal 7 al 17 luglio.

Ricco il cartellone degli eventi pensato per grandi e piccini: musica dal vivo, spettacoli, cabaret, presentazioni di libri, convegni e incontri culturali, animazione per bambini e inoltre un’area espositiva con prodotti enogastronomici.

Grande spazio alla mostra permanente di trattori d’epoca, rievocazione storica della mietitura a mano e trebbiatura del grano con macchinari d’epoca.

Ovviamente ogni sera ci sarà da gustare ottimi piatti e godersi l’intrattenimento delle migliori orchestre del liscio e le cover band con musica pop, rock e del cantautorato italiano con la manifestazione Chiesuola Summer Fest.

Come sempre è alta l’attenzione per la beneficenza: infatti la manifestazione si chiuderà lunedì 17 luglio con la raccolta fondi che quest’anno andranno a finanziare le attività dell’Aps “Per Sempre Gianfranco Alessandrini”, che si occupa di assistere, affiancare e sostenere le famiglie dei malati di leucemia e soprattutto di raccogliere fondi in favore della ricerca, supportando anche il reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina attraverso l’acquisto di macchinari e materiale ospedaliero.

È dunque dal 7 al 17 luglio presso la scuola primaria dell’Istituto Natale Prampolini a Chiesuola, Latina.