A Pontinia la prima edizione della Festa della Musica

La ProLoco di Pontinia partecipa alla 30a edizione della Festa della Musica, un evento di portata europea giunto supportato da Commissione Europea e Ministero della Cultura A Pontinia sono previsti otto concerti nel centro storico e al Museo dell’Agro Pontino.

L'evento, gratuito, avra? inizio a partire dalle ore 18:45 in piazza Indipendenza con i sassofonisti Michael Morelli & Marco Klesyk, seguiti dalla musica classica e contemporanea di Marco Marzocchi e Giancarla Ardetti al pianoforte, e Federico Capodiferro con percussioni e handpan al Map.

Seguiranno tra le vie del centro il Gruppo Bandistico “Gabriele De Iulis” e la corale della classe di violino dell’associazione musicale “Note a Colori”, sotto la direzione artistica di Alessandra Giacomini, il coro “Kairos Art Space” diretto da Paola Repele, e la Corale Polifonica “Citta? di Pontinia” con il Coro Giovanile “Teen Canto”.

La serata si chiuderà in bellezza sotto il municipio con Massimetto & The Dirty Orkestra e The Shaggers. ProLoco Pontinia vi aspetta per vivere insieme la Festa della Musica 2024.

L'appuntamento

È per venerdì 21 giugno a partire dalle 18.45 nel centro di Pontinia. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della manifestazione, il sito della Pro Loco cittadina o scrivere un messaggio all'indirizzo email info.prolocopontinia@gmail.com.