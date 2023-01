Festa della Polenta a Doganella di Ninfa

Con la Sagra della Polenta che si tiene nel borgo medievale di Sermoneta si da il via ai festeggiamenti che celebrano il piatto tipico invernale per eccellenza: la Polenta. I festeggiamenti procederanno per alcune settimane toccando le varie borgate del Comune.

Proprio il 22 gennaio, in contemporanea al Borgo Medievale, anche a Doganella di Ninfa si terrà la Festa della Polenta, in concomitanza con i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio protettore degli animali domestici.

La parrocchia di Santa Maria Assunta sarà il centro dei festeggiamenti che prevedono la processione della statua del santo per le vie del borgo, seguita dai trattori e la Messa solenne, oltre alla benedizione dei pani e della polenta. Ed è proprio dopo la benedizione che sarà distribuito il gustoso piatto preparato secondo la ricetta della tradizione in paioli di rame dalle prime luci del mattino.

L’appuntamento

È dunque per domenica 22 gennaio presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta a Doganella di Ninfa.

Il programma

Ore 6:00 Inizio preparazione del sugo e della Polenta

Ore 8.30 raduno dei trattori presso l’oratorio parrocchiale

Ore 9:30 benedizione dei trattori e partenza della processione con la statua del Santo per le vie del borgo; Via Ninfina, Via Celestino II, Via Corana, via Alessandro m, via Armellini, Via Ninfina, via La Gialla, via Pompa a Vento, via Ponte Sordino, Via Le Pastine

Ore 10:50 appuntamento presso il Piazzale L.Galamini e rientro in Chiesa in processione con il Santo in spalla

Ore 11:00 Messa solenne in onore del Santo, officiata da Don Rosario

Ore 12:15 benedizione dei pani e della polenta e inizio distribuzione

Ore 18:00 Messa Solenne