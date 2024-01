Festa della Polenta: tutto pronto a Pontenuovo

Dopo la Sagra della Polenta, proseguono per le borgate di Sermoneta le Feste della Polenta, che ogni fine settimana si spostano per celebrare in lungo e in largo il piatto dell’inverno per eccellenza.

Domenica 4 febbraio la festa si sposta alla borgata di Pontenuovo-Carrara nello spazio antistante la chiesta di San Tommaso d’Aquino.

Come è tradizione i preparativi iniziano di buon mattino: i maestri polentari, seguendo la ricetta che viene tramandata di generazione in generazione, mettono su il sugo a base di carne e negli enormi paioli di rame viene preparata la polenta.

Dopo la Messa delle 11 e la benedizione dei pani che si tiene alle ore 12.00 inizierà la distribuzione della polenta con sugo di salsiccia.

Nel pomeriggio, intorno alle 15.00 si potrà assistere a una esibizione degli Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta.

L’appuntamento

È dunque presso la borgata Pontenuovo-Carrara di Sermoneta, domenica 4 febbraio.