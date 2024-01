Festa della Polenta: prima tappa Tufette

Il piatto dell’inverno per eccellenza è ampiamente celebrato in provincia di Latina con la Sagra della Polenta che si è tenuta la scorsa settimana nel centro storico di Sermoneta e a Doganella di Ninfa e proseguirà con la Festa della Polenta che si sposterà per le borgate di Sermoneta per tutto il mese di gennaio e buona parte di febbraio.

Domenica 28 gennaio sarà la volta di Tufette, come sempre la preparazione della polenta e del sugo che la condisce inizierà di buon mattino. Gli enormi paioli di rame saranno messi sul fuoco già alle 7 e i mastri polentari proseguiranno la preparazione del piatto seguendo la tradizione tramandata per generazioni.

Nel corso della mattinata ci sarà la Santa Messa alle ore 11 e a seguire la benedizione del pane e della polenta. Dalle 12.30 in poi sarà distribuita la polenta con il sugo di salsiccia.

L’appuntamento

È dunque per domenica 28 gennaio presso lo spiazzo antistante la Chiesa Nostra Signora di Loudes nella borgata Tufette a Sermoneta.