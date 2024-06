Festa della Via Francigena del Sud: due giorni di appuntamenti a Priverno

Torna per la sua V edizione la Festa della Francigena del Sud organizzata dal Gruppo dei Dodici e dalla DMO Francigena del Sud nel Lazio con il patrocinio del Comune di Priverno, di Sonnino e di Terracina, del Parco Naturale dei Monti Aurunci, del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, oltre che della Compagnia dei Lepini e AEVF.

Tantissime le associazioni coinvolte in questa festa che unisce non solo la celebrazione della storia attraverso convegni e il racconto del percorso che viandanti e pellegrini seguivano lungo la via Francigena, ma anche la cura e la protezione del territorio e della natura e la sana attività fisica all’aperto.

Due giorni in cui a Priverno arriveranno ospiti un po’ da tutto il Lazio per partecipare a camminate organizzate e convegni e assistere a spettacoli dal vivo.

Sono ben tre i punti dai quali partiranno le camminate alla volta del borgo medievale di Fossanova: Priverno, Sonnino e Terracina. Tutti possono partecipare iscrivendosi come richiesto dagli organizzatori.

L’appuntamento

È dunque per sabato 15 e domenica 16 giugno al Borgo Medievale di Fossanova, per maggiori informazioni e curiosità è consigliato consultare la pagina Facebook dell’Associazione Gruppo dei Dodici, da cui è tratta anche la foto di apertura di Angela Pacchiarotti.

Il programma della manifestazione

Sabato 15 giugno - Priverno

Ore 10.00 | "Destinazione: Giubileo!" - Workshop

Comune di Priverno - Sala delle Cerimonie

Un laboratorio interattivo dedicato alla redazione di un documento che approfondisca le sfide e le attività programmate nei diversi percorsi religiosi e laici, in vista del Giubileo del 2025. Saranno presenti i coordinatori dei vari cammini religiosi nel Lazio (come San Benedetto, la Via di Francesco, la Via Amerina, la Francigena nord Lazio, ecc.). Coordina l'attività Silvio Marino, responsabile dell'Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) per il Giubileo.

Domenica 16 giugno - Borgo di Fossanova

Ore 8:30 | "Tracciando le Vie della Storia" - Camminate sulla Via Francigena

Incontro al parcheggio del PIT di Fossanova. I partecipanti avranno la possibilità di scegliere tra tre diversi percorsi, ognuno di circa 9 km, di livello facile: Priverno - Fossanova; Sonnino - Fossanova; Terracina (Frasso) - Fossanova. I bus navetta condurranno i camminatori ai punti di partenza.

Ore 10.00 | "Sapore di Tradizione nel Borgo" - Mostra-mercato del Gusto

Apertura degli stand con prodotti enogastronomici locali

Ore 12:30, i camminatori giunti a destinazione saranno accolti dall’UNPLI Latina (Unione Nazionale Pro Loco), facendo una sosta davanti alla targa commemorativa dedicata ad Alberto Alberti. A dare il benvenuto a Fossanova, un suggestivo corteo rievocativo, organizzato dall'associazione Palio del Tributo di Priverno. Il pranzo sarà al sacco o presso i chioschi e i locali presenti nel pittoresco borgo di Fossanova.

Ore 13.00 | "Radici e Ritmi" - Esibizione folkloristica

Attraverso la loro rappresentazione, i componenti del Gruppo Folkloristico di Monte San Biagio celebrano le radici storiche e culturali della comunità locale, offrendo agli spettatori un'esperienza coinvolgente e memorabile.

Ore 14.30 | "Il Ruolo dei Cammini Religiosi in Vista del Giubileo" - Convegno

In programma presso l'ex Infermeria nel suggestivo Borgo di Fossanova, il convegno Aprirà l’introduzione di Giancarlo Forte presidente Gruppo dei Dodici, a seguire i saluti della Sindaca di Priverno Anna Maria Bilancia, seguiranno una una serie di proiezioni dedicate alla figura di Alberto Alberti, fondatore del Gruppo dei Dodici e pioniere della Via Francigena nel Sud. Successivamente, proseguirà con un dibattito incentrato sui temi affrontati e sul documento redatto durante il workshop. Tra i relatori: Civita di Russo, vicepresidente dell'Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) e Ivano Olivetti, presidente della DMO della Via Francigena del Sud nel Lazio.

Inoltre, parteciperanno rappresentanti di associazioni, enti locali e religiosi, della Regione Lazio e dei parchi. Modera Arch.to Sandro Polci ideatore del Festival Europeo dei Cammini

Nell'area antistante la Festa, saranno allestiti i gazebo delle associazioni partecipanti.