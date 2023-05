A Latina torna la Festa dello Sport

Orario non disponibile

Torna, come è ormai tradizione della primavera pontina, la Festa dello Sport organizzata da Opes Latina in collaborazione con Mezza Maratona di Latina e Città Sport Cultura con il patrocinio del CONI Comitato Regionale Lazio, della Regione Lazio e del Comune di Latina.

Una tre giorni dedicata a tantissime discipline sportive dal fitness alla danza, dal rugby al tennis da tavolo, passando per il basket, le arti marziali e il pattinaggio, solo per citarne alcuni.

Da venerdì 19 a domenica 21 maggio presso il CONI di Latina si potrà assistere a esibizioni, spettacoli, tornei e dimostrazioni per vivere insieme i sani valori dello sport e del gareggiare insieme. Non mancherà l’area ristoro con il migliore street food.

Il programma della manifestazione

19 maggio

PALCO

17.00-17.30: Esibizione Tip Top e Danza a cura LES CLAQUETTES 2.0

18.30-19.30: Esibizione Danza a cura MB SCHOOL di BARBARA MILANI

19.30-20.00: Esibizione Danza a cura NSD ROBERTA DI GIOVANNI

AREA ESPOSITIVA

16.30-18.30: Esibizione Spinning a cura WAYFIT

16.00-20.00: Esibizione e Tornei Calcio Balilla a cura LATINA CALCIO BALILLA

16.00-20.00: Gioco libero Dama Italiana e Dama Internazionale a cura ASD DAMA

LATINA

16.00-20.00: Esibizione Tennistavolo a cura OPES LATINA

16.00-23.00: VR2 Playstation 5 con giochi interattivi e Fifa 2023 con Playstation 4 a cura NEXT HERO

AREA VERDE CAMPO CENTRALE

17.30-19.00: Esibizione Rugby under 7 e under 13 a cura RUGBY LATINA

18.00-19.00: Allenamento Rugby under 15 a cura RUGBY LATINA

20.00- 21.00: Esibizione di ASIATHAI CHI LATINA

AREA PATTINAGGIO

16.00-18.00: Esibizione Pattinaggio artistico a cura ANTHEA SKATING

18.00-20.00: Esibizione Pattinaggio corsa a cura SPEEDY WHEELS

AREA CAMPO BASKET

16.00-20.00: Minibasket 2012/2013/2014 a cura SMG MINIBASKET CENTER

AREA ARTI MARZIALI

16.00-18.30: Esibizione Taekwondo a cura TEAM REGA

18.30-19.30: Esibizione Karaté a cura BIG JIM KARATÉ SHOTOKAN

dalle 19.45 alle 23 Cerimonia Di Apertura Torneo Internazionale "Italy World Games" Street Food, Dj Set E Fuochi D'artificio

20 maggio

9.30 CSC Student Marathon - Piazza del Popolo

PALCO

16.00-16.30: Esibizione Danza/Reggaeton a cura FIGHT CLUB FRASCA ACADEMY

17.00-17.15: Esibizione Danza a cura SALA DANZA FITNESS CHIARIELLO 17.15-18.30: Esibizione Circuito Funzionale e Fitness a cura WAYFIT

19.00-20.00: Esibizione Salsa e Bachata a cura EL SOL CADENTE

AREA ESPOSITIVA

11.00-13.30: Esibizione Spinning a cura WAYFIT

16.00-20.00: Esibizione e Tornei Calcio Balilla a cura LATINA CALCIO BALILLA

16.00-20.00: Gioco libero Dama Italiana e Dama Internazionale a cura ASD DAMA

LATINA

16.00- 20.00: Esibizione di Soft Air a cura ASD PUGNUS DEI

16.00-20-00: Esibizione Tennistavolo a cura OPES LATINA

16.00-20.00: VR2 Playstation 5 con giochi interattivi e Fifa 2023 con Playstation 4 a cura NEXT HERO

17.00-19.00: Esibizione Body Flying a cura ASD MOVIMENTO E BENESSERE

AREA VERDE CAMPO CENTRALE

16.00-19.00: Raduno provinciale Mini Volley a cura FIPAV Latina

16.00-20.00: Prove gratuite Beach Tennis con istruttori FITP a cura ASS. AMICI DELLO SPORT

16.00-20.00: Allenamento e dimostrazione Beach Volley under 17 femminile a cura

AIR SPORT BEACH SCHOOL

16.00-20.00: Dimostrazione di Flag Football a cura BUFFALOS LATINA

16.30-17.30: Esibizione Yoga a cura WAYFIT

17.00-19.00: Esibizione Rugby under 9 e under 14 a cura RUGBY LATINA

18.00-19.30: Esibizione di ASIA THAI CHI LATINA

AREA GINNASTICA

16.00-18.00: Esibizione Ginnastica Artistica a cura ASD Mattei Latina

AREA PATTINAGGIO

10.00-12.00: Esibizione Pattinaggio a cura ARCA

16.00-19.00: Esibizione Pattinaggio corsa a cura SPEEDY WHEELS

19.00-20.00: Esibizione Skateboard a cura ISUPPISTI NETTUNO

AREA CAMPO BASKET

09.30-11.30: Minibasket 2015/2016/2017/2018 a cura SMG MINIBASKET CENTER

15.00-18.30: Basket Inclusivo a cura IN TEAM

AREA ARTI MARZIALI

16.00-17.00: Esibizione Kick Boxing e Pugilato a cura FIGHT CLUB FRASCA ACADEMY

17.00-17.30: Esibizione Karaté a cura BIG JIM KARATÉ SHOTOKAN

17.30-18.30: Esibizione Karaté a cura ASD SPORT PER TUTTI

18.30-19.30: Esibizione Taekwondo - Muaythai progetto no Bullismo a cura

TEAM IADEVAIA

21 maggio

8.30 Mezza Maratona di Latina - Campo Coni

09.30 Allenamento di camminata sportiva con audio-cuffia a cura ASD EN JOY TRAINING

PALCO

16.30-17.30: Spettacolo di piccoli e adulti Arti marziali Giapponesi a cura BUSHIDO

17.30-18.00: Esibizione Danza a cura CENTRO DANZA HARMONIA

18.00-18.15: Esibizione Danza a cura SCARPETTE ROSSE

18.30-19.15: Esibizione Danza-Hip Hop-Jungle a cura MAGICI EVENTI

19.15-20.00: Esibizione Zumba a cura RAFFAELLA CATANIA

AREA ESPOSITIVA

16.00-20.00: Esibizione e Tornei Calcio Balilla a cura LATINA CALCIO BALILLA

16.00-20.00: Gioco libero Dama Italiana e Dama Internazionale a cura ASD DAMA

LATINA

16.00-20.00: Esposizione quadri I Colori dello Sport a cura deM'artista LICHINCHI DOMENICO

16.00-20.00: Esibizione di SOFT AIR a cura ASD PUGNUS DEI

16.00-20.00: Esibizione Tennistavolo a cura OPES LATINA

16.00-20.00: VR2 Playstation 5 con giochi interattivi e Fifa 2023 con Playstation 4 a cura NEXT HERO

17.00-18.00: Esibizione Spinning a cura WAYFIT

AREA VERDE CAMPO CENTRALE

16.00-20.00: Prove gratuite Beach Tennis con istruttori FITP a cura ASS. AMICI DELLO SPORT

16.00-20.00: Dimostrazione di Flag Football a cura BUFFALOS LATINA

17.00-19.00: Esibizione Pugilato a cura DTB AGRIFOGLIO - SEZZE

17.30-18.30: Esibizione Yoga a cura WAYFIT

18.00-19.30: Esibizione di ASIA THAI CHI LATINA

AREA GINNASTICA

17.00-17.45: Esibizione Ginnastica ritmica a cura ASD RITMICA LATINA 17.45-18.15: Esibizione Ginnastica ritmica a cura VRG LATINA

18.15-18.45: Esibizione Ginnastica Aerobica a cura AEROS LATINA

AREA PATTINAGGIO

10.00-12.00: Esibizione Pattinaggio a cura ARCA

16.00-20.00: Esibizione Pattinaggio artistico a cura ANTHEA SKATING

AREA CAMPO BASKET

09.30-11.30: Minibasket 2012/2013 a cura SMG MINIBASKET CENTER

16.00-18.00: Basket femminile a cura LEONESSE

18.00-19.00: Esibizione Calcio inclusivo a cura FAIR PLAY

