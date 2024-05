Festa dello sport: tre giorni di eventi a Latina

Torna in città la Festa dello Sport organizzata da Opes Latina – In Corsa Libera in collaborazione con Mezza Maratona di Latinae il patrocinio del Comune, della provincia, della Regione Lazio e del CONI.

Da venerdì 17 a domenica 19 il Campo CONI di Latina si animerà di voci, suoni, colori per celebrare insieme i sani valori sportivi e la sana competizione.

Tre giorni pieni di appuntamenti con dimostrazioni, esibizioni e tornei per conoscere tanti tipi di sport oltre ai classici calcio, pallavolo e basket. Molto spazio sarà dedicato ai bambini e ai diversamente abili e inoltre danza, arti marziali,rugby, tennis, pattinaggio, e molto altro ancora. Tra gli eventi clou la Mezza Maratona che partirà e si concluderà al CONI passanto però per il Lido di Latina, saranno approntati due tracciati uno di 21.097 km e l’altro di 10 km.

Non mancherà l’area ristoro con lo street food di El Papi.

L’appuntamento

È dunque dal 17 al 19 maggio al CONI di Latina, l’ingresso è libero e gratuito.

Il programma della manifestazione

Venerdì 17 maggio

PALCO

17.00- 19.00: Assegnazione Benemerenze del Comitato Provinciale Opes Latina

18:00-18.30: Esibizione (intermezzo) Danza a cura di MB School Di Barbara Milani

19:00-19.30: Esibizione (chiusura) Danza a cura di MB School Di Barbara Milani

AREA ESPOSITIVA

16:00-20:00: Dimostrazione e gioco Calcio Balilla a cura OPES Latina

16.00- 20.00: Gioco libero Dama Italiana e Dama Internazionale a cura A.S.D Dama Latina

16.00-20-00: Esibizione Tennistavolo a cura OPES Latina

16.00-20.00: Conoscenza del Cane e tecniche falconeria a cura Qua la Zampa

AREA VERDE CAMPO CENTRALE/PISTA

15.30-17.00: Attività promozionale per i bambini/ragazzi dai 5 ai 12 anni per conoscere l'Atletica Leggera a cura Nissolino Atletica Latina 80

17.00-19.30: Esibizione e Allenamento Rugby under 8/10/12 a cura Rugby Latina

17.00-19.00: Discipline Atletica e Calcetto a cura GSI E MPS Latina

18:00-20.00: Dimostrazioni con atleti di vertice nazionale di Salto con l'Asta - Salto in Alto - Lancio del Martello a cura Nissolino Atletica Latina 80

AREA PATTINAGGIO

16:00-18:00: Esibizione Pattinaggio artistico a cura Speedy Wheels

18:00-20:00: Esibizione Pattinaggio corsa a cura Anthea Skating

AREA CAMPO BASKET

16.00-19.00: Minibasket a cura Sabotino Basket

AREA ARTI MARZIALI

17.00-18.00: Esibizione Ju-Jitsu a cura Nippon

Sabato 18 maggio

PALCO

10.00-19.00 Consegna pettorali Legea mezza maratona di Latina

16.00-17.00: Esibizione Danza-Hip Hop-Jungle a cura Magici Eventi/Jungle Family

17.00-17.30: Esibizione Danza a cura Fight Club Frasca Academy

17.30-17.45: Esibizione Danza a cura Don Bosco

17.45-18.00: Esibizione Balli di Gruppo a cura Amawi Dance

18.0- 18.20: Esibizione Danza a cura Studio Danza

18.20-18.30: Progetto attività fisica adattata a persone con sclerosi multipla a cura di Restante/Campoli e Strigaro

18.30-19.00: Esibizione Danza a cura Tersicore

AREA ESPOSITIVA

16:00-20:00: Dimostrazione e gioco Calcio Balilla a cura OPES Latina

16.00-20.00: Gioco libero Dama Italiana e Dama Internazionale a cura A.S.D Dama Latina

16:00 - 20.00: Esibizione di soft air a cura ASD Pugnus Dei

16.00-20-00: Esibizione Tennistavolo a cura OPES Latina

16.00-20.00: Conoscenza del Cane e tecniche falconeria a cura Qua La Zampa

AREA VERDE CAMPO CENTRALE/PISTA

16:00-18:00: Esibizione Thai Chi a cura Asia Latina

16.00-19.00: Raduno Provinciale Mini Volley a cura FIPAV Latina

16.00-20.00: Lancio del Peso/Vortex, Tiro con l'arco adattato, attività motoria e pallavolo dei ragazzi neurodivergenti a cura Pallavolandoatuttotondo e la Cantera Rainbow Aprilia

16.00-20.00: Prove gratuite di Tennis a cura ASD Tennis R6

16.30-17.30: Dimostrazione Bicicletta/Corsa a cura Latina Triathlon

17.00-18.00: Test Events PTG 50 metri/100 metri e 50 metri slalom in carrozzina a cura Special Olympics

17.00-18.00: Esibizione di Atletica e Salto in lungo dell'asilo dello sport a cura FC Sabaudia

17.00-19.00: Festa del Rugby raduno under 6 a cura Rugby Latina

17.00-19.00: Dimostrazione di Flag Football a cura Buffalos Latina

18.0- 19.00: Esibizione JU-JITSU a cura Showa Dojo Team Osanna

AREA GINNASTICA

16.00-19.00: Esibizione Ginnastica Artistica a cura della ASD Mattei Latina

17.30-18.30: Esibizione Ginnastica Ritmica a cura ASD Ritmica Latina

AREA PATTINAGGIO

16:00-19:00: Esibizione Pattinaggio corsa a cura Speedy Wheels

AREA CAMPO BASKET

16.00-20.00: Minibasket a cura SMG Minibasket Center

AREA ARTI MARZIALI

16:30-17:00: Esibizione Kick Boxing e Pugilato a cura Fight Club Frasca Academy 17:00-18:00: Esibizione Karaté a cura ASD Sport Per Tutti

18:00-19:00: Esibizione Taekwondo - Muaythai progetto no Bullismo a cura Team Iadevaia

Domenica 19 maggio

PALCO

8.30 Legea Mezza Maratona Di Latina

9.00 Family Walk Gratuita

18.00-18:20: Esibizione Danza a cura Centro Danza Isadora Art In Motion

18.20-18.40: Esibizione Danza a cura Riflessi Di Danza

19.00-20.00: Esibizione Danza a cura Misha Ballet Di Federica Dissette

AREA ESPOSITIVA

16:00-20:00: Dimostrazione e gioco Calcio Balilla a cura OPES Latina

16.00-20.00: Gioco libero Dama Italiana e Dama Internazionale a cura A.S.D Dama Latina

16:00 - 20.00: Esibizione di Soft Air a cura ASD Pugnus Dei

16.00-20-00: Esibizione Tennistavolo a cura OPES Latina

16.0- 20.00: Conoscenza del Cane e tecniche falconeria a cura Qua La Zampa

AREA VERDE CAMPO CENTRALE/PISTA

16.00-20.00: Prove gratuite di Tennis a cura ASD Tennis R6

17.0- 19.00: Dimostrazione di Flag Football a cura Buffalos Latina

17.00-19.00: Esibizione Rugby under 16 a cura Rugby Latina

17.30-18.30: Lezione dimostrativa Qi Gong-Daoyin Yangsheng Gong a cura di Cannizzaro Marco

AREA GINNASTICA

17.00-20.00: Esibizione Ginnastica Artistica a cura Centro Ginnastica Pontino e Ginnastica Aerobica a cura Aeros Latina

17.30-18.30: Esibizione Ginnastica ritmica a cura VRG Latina

AREA PATTINAGGIO

10:00-13:00: Esibizione Pattinaggio Freestyle a cura Palaroller

16:00-18:00: Esibizione Pattinaggio Freestyle a cura Palaroller

AREA CAMPO BASKET

17:00-18:00: Esibizione Calcio inclusivo a cura Fair Play

AREA ARTI MARZIALI

17.0-18.00: Esibizione Kick Boxing a cura Palafight Latina

18:00-19:30: Esibizione Taekwondo a cura Team Rega