Ad Aprilia la Festa di San Michele

Si terrà dal 29 settembre al 3 ottobre la Festa di San Michele ad Aprilia. Le celebrazioni dell’amato patrono della città sono in forma ridotta per via delle norme anti COVID-19 che non permettono che i festeggiamenti si svolgano come negli anni passati.

La festa inizierà mercoledì 29 settembre alle ore 18:00, con la celebrazione della Santa Messa presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, che si svolgerà sul sagrato della Chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti.

Si proseguirà il venerdì sera in piazza Roma con l’esibizione della band Greg & the Frigidaires. Sabato 2 ottobre è previsto uno spettacolo comico con Alberto Farina, Maurizio Mattioli e Gianluca Scintilla. Domenica, invece, dopo l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri, la festa sarà allietata dalle “Fontane Danzanti”, che replicheranno lo spettacolo anche alle ore 23:00.

Tra le vie del centro urbano, oltre ai consueti stand commerciali, sarà presente un’area riservata al mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato nel tratto finale di corso Giovanni XXIII (verso la via Nettunense) e un’area in via degli Oleandri in cui esporranno i propri prodotti le aziende del marchio cittadino Aprilia in Latium. Presenti, come di consueto, anche due punti di ristoro “sociali”, uno in zona grattacielo gestito dalla Fondazione Come Noi e l’altro – il Ristoro San Michele – presso l’oratorio della chiesa.

Il green pass sarà obbligatorio per accedere alla festa e le modalità di controllo saranno diverse a seconda delle aree: tra i banchi e gli stand, i controlli saranno effettuati a campione tra i presenti, mentre l’area spettacolo in piazza Roma sarà recintata e vi si potrà accedere su prenotazione, solo esibendo il documento che attesta l’avvenuta vaccinazione o un tampone eseguito nelle 48h precedenti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...