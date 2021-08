Festa di Fine Estate a Pontinia

Anche se questa estate è stata ancora caratterizzata da importanti restrizioni che non hanno permesso di organizzare eventi affollati dal pubblico, come la celebre festa di Sant’Anna, a Pontinia si è deciso di salutare la bella stagione che se ne va con una piccola festa, nel rispetto delle norme di contrasto al Covid-19.

Domenica 29 agosto il Koko's Bar in collaborazione con la New Look di Bottoni Anna e il patrocinio del Comune organizzano la Festa di Fine Estate.

Dalle 19.30 fino alla mezzanotte in piazza Indipendenza ci sarà un mercatino dell’artigianato e non solo, un maxi gonfiabile e animazione per bambini a cura de La Fata Trucchina, alias Ilaria Montarello, il piano bar a cura di The Shure, duo formato da Umberto e Cristina e il punto ristoro dove gustare ottimi panini a cura del Koko’s Bar.

Un piccolo arrivederci all’estate, nella speranza che l’anno prossimo si possa tornare ai grandi eventi estivi.

