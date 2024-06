A Sabaudia la Festa di Inizio Estate

Prezzo non disponibile

Con l’arrivo dell’estate c’è voglia di uscire, di cenare fuori magari ascoltando della musica e perché di fare quattro salti tra amici, per questo si moltiplicano le manifestazioni e le feste in piazza: un passatempo semplice ma perfetto per passare una serata divertente tra amici.

Con questo spirito arriva anche la prima edizione della Festa di Inizio Estate che si terrà a Sabaudia, per la precisione a Borgo San Donato, sabato 22 e domenica 23 giugno.

Buon cibo, musica dal vivo e intrattenimento per i bambini: i semplici ingredienti di una serata divertente organizzata dall’Associazione La Lestra con il patrocinio del Comune di Sabaudia.

Nelle due serate si potranno gustare: ottimi panini da farcire a scelta con salsiccia, capocollo, wurstel o porchetta e verdure grigliate. Dopo le 23 saranno servite anche le mitiche bombe calde.

Per intrattenere i bambini ci sarà il banco dello zucchero filato, le bolle di sapone e il truccabimbi. Non mancherà la musica dal vivo con i Villani Sound Band.

L’appuntamento

È per sabato 22 e domenica 23 giugno in piazza Aldo Manuzio, a borgo San Donato, Sabaudia.