A Cisterna la festa in onore della Madonna del Divino Amore

Torna puntuale come ogni anno la festa in onore della Madonna del Divino Amore organizzata a Cisterna dal Comitato festeggiamenti, con il patrocinio del Comune e il supporto dei Prioretti.

Come sempre gli appuntamenti religiosi si intervalleranno a festeggiamenti laici, molti dei quali comprendono spettacoli dal vivo e iniziative volte alla promozione del territorio, della sua storia e delle sue antiche tradizioni.

La festa, che si tiene dal 26 al 28 maggio, si svolgerà nei pressi del quadro raffigurante la Madonna del Divino Amore, vale a dire in via dell’Anello e nelle strade e piazze del centro storico, cosiddetta Cisterna Vecchia, per questo la viabilità sarà sospesa in più punti.

Il programma dei festeggiamenti

VENERDÌ 26 MAGGIO

ORE 9.00 Conoscenza del territorio di “CISTERNA DE NOANTRI” da parte dei bambini delle scuole Elementari, attraverso un percorso itinerante tra i vicoli e gli angoli caratteristici della nostra città

ORE 21.30 “La mezza punizione” Commedia in 2 Atti in dialetto cisternese

a cura dell'associazione culturale “ESSO CHISSI” di Cisterna

SABATO 27 MAGGIO

ORE 15.00 Fiaccolata del Gemellaggio - 35° edizione

Benedizione della Fiaccola e partenza dei tedofori dal Santuario della Madonna del Divino Amore di Roma

ORE 18.45 Arrivo della Fiaccola portata a staffetta dai tedofori di Cisterna, provenienti dal Santuario del Divino Amore

ORE 19.00 Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria Assunta e benedizione della fiaccola del gemellaggio

ORE 20.00 Solenne Processione con il quadro Sacro della Madonna del Divino Amore fino alla Cappellina in Via dell'Anello a Cisterna Vecchia

ORE 21.00 Apertura Concerto con il cantautore FABIO MARTORANA

ORE 21.30 Concerto “La Zanzarita” tributo a Renzo Arbore - L'orchestra Italiana, con la partecipazione di MARIANO CAIANO

DOMENICA 28 MAGGIO

ORE 9.00 Omaggio floreale alla Madonna dei ciclisti del G.S. ASD Olmobello Agrotecnica e del gruppo motociclisti di Cisterna “Associazione Culturale Iron Mustang”

ORE 10.00 Apertura Stand dei Butteri

Mostra di Fotografia - Pittura

ORE 10.15 “I vicoli di Cisterna come campi da gioco”

Esibizione di basket e mini-basket della società Nuova Futura ASD

Gara “Calci di rigore”

Trofeo “Nello Pirazzi” (Maestro di sport e Stella Argento del C.O.N.I.)

ORE 11.30 Santa Messa nella Cappellina in Via dell'Anello

ORE 16.30 Giochi popolari per bambini

Tiro alla fune, Corsa dei sacchi, Fai centro!

ORE 18.00 Esibizione in piazza della banda musicale “Città di Cisterna”

ORE 19.45 Santo Rosario nella Cappellina in Via dell'Anello

ORE 20.15 Processione rientro del quadro Sacro della Madonna del Divino Amore in Chiesa Santa Maria Assunta

ORE 20.30 Tradizionale “Gara di Spaghetti”

Memorial Olindo Cecconi

ORE 21.00 Consegna del riconoscimento “Nicola del Prete”

Premio alla carriera

ORE 21.15 Concerto “ROCKSOTTOASSEDIO”

tributo a Vasco Rossi