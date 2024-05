A Cisterna la Festa della Madonna del Divino Amore

Cisterna nel fine settimana tra il 18 e 19 maggio è tutta in festa: oltre alla Fiera dell’Ascensione che prosegue presso l’area verde Il Filetto, si terrà la Festa della Madonna del Divino Amore nel centro storico della città organizzata dai Prioretti della Madonna del Divino Amore in collaborazione con l’associazione Bella Ninfa e con il patrocinio del Comune.

Una ricorrenza che unisce le celebrazioni religiose con giochi popolari per bambini, musica dal vivo e divertimento per tutti.

Le celebrazioni religiose si apriranno sabato 18 maggio alle 15:00 con la 36° Fiaccolata del Gemellaggio e la partenza dei tedofori dal Santuario della Madonna del Divino Amore di Roma per giungere a Cisterna alle 18.45 quando farà ingresso nella Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo dove si celebrerà la Santa Messa con la benedizione della fiaccola e dei partecipanti.

Alle 20 si terrà la solenne processione che condurrà il quadro raffigurante la Madonna del Divino Amore presso la cappella in via dell’Anello, nel cuore di Cisterna Vecchia.

Alle 21.00 si proseguirà a festeggiare con il concerto di Mirco Bencivenga & gli Ottava Nota.

Domenica 19 maggio si inizierà già dalla prima mattinata con l’omaggio floreale all’icona della Madonna da parte dei gruppi sportivi di ciclismo ASD Tres Tabernae e ASD Olmobello Agrotecnica alle ore 9.00. Sarà inaugurata inoltre la mostra di pittura e fotografia e avranno inizio le esibizioni e tornei sportivi a cura delle società Nuova Futura Basket ASD, Arcieri della Torre, Findus Calcio, Macir Cisterna "Memorial Anelio Nello Pirazzi" medaglia d'argento allo sport CONI.

La mattinata di appuntamenti si concluderà con la Santa Messa delle 11:30 celebrata nella cappella in via dell'Anello.

Le attività riprenderanno nel pomeriggio dalle 16:30 con i tradizionali giochi popolari per bambini, il tiro alla fune, la corsa con i sacchi.

Alle 18:30 si potrà assistere all’esibizione della Banda Musicale "Città di Cisterna", e alle 19:30 sarà recitato il Santo Rosario nella cappella di via dell'Anello, al termine del quale i fedeli, in processione, accompagneranno il rientro del quadro della Madonna del Divino Amore nella Chiesa S.M. Assunta in Cielo

Alle 20:30 si sarà la tradizionale gara degli spaghetti "Memorial Olindo Cecconi", fondatore della festa rionale, alle 21 la consegna del trofeo "Nicola Del Prete" premio alla carriera, per finire con il concerto "Giorni infiniti" che proporrà una lunga carrellata dei grandi successi musicali della gloriosa band dei Pooh.

Programma

Sabato 18 maggio

15:00 fiaccolata del gemellaggio 36° edizione: partenza dei tedofori dal Santuario del Divino Amore di Roma

18:45 arrivo dei tedofori a Cisterna con l'ingresso nella Chiesa S.M. Assunta in Cielo

19:00 Santa Messa nella Chiesa S.M. Assunta in Cielo e benedizione della fiaccola

20:00 processione con il Sacro Quadro della Madonna del Divino Amore in direzione di via dell'Anello a Cisterna Vecchia

21:00 apertura manifestazione "A tempo di ... batterie"

22:00 concerto live music Mirco Bencivenga & gli Ottava Nota

Domenica 19 maggio

ore 9:00 omaggio floreale dei gruppi sportivi di ciclismo ASD Tres Tabernae e ASD Olmobello Agrotecnica

9:30 mostra di pittura e fotografia

9:45 manifestazioni sportive a cura delle società Nuova Futura Basket ASD, Arcieri della Torre, Findus Calcio, Macir Cisterna "Memorial Anelio Nello Pirazzi" medaglia d'argento allo sport CONI

11:30 Santa Messa nella cappella in via dell'Anello, Cisterna Vecchia

16:30 Giochi popolari per bambini, tiro alla fune, corsa con i sacchi

18:30 esibizione della Banda Musicale "Città di Cisterna"

19:30 Santo Rosario nella cappella di via dell'Anello, Cisterna Vecchia

20:00 processione di rientro nella Chiesa S.M. Assunta del quadro della Madonna del Divino Amore

20:30 tradizionale gara degli spaghetti "Memorial Olindo Cecconi", fondatore della festa rionale

21:00 consegna del trofeo "Nicola Del Prete" premio alla carriera

21:15 concerto "Giorni infiniti" tribute band Pooh