Festa della mamma: lo spettacolo delle fontane danzanti a Fondi

Come è tradizione ogni seconda domenica di maggio arriva la Festa della Mamma, un’occasione per ringraziare le mamme per tutto il lavoro, i sacrifici e l’amore che sanno donare.

Come è avvenuto per la Festa del Papà, il Comune di Fondi organizza per domenica 8 maggio un pomeriggio di festa dedicato alle mamme della città. In piazza Unità d’Italia tornano le fontane danzanti con le loro suggestive coreografie fatte di luci, colori e suoni che inizieranno il loro spettacolo alle 20.30, ma il divertimento per grandi e piccini inizierà già dalle 16.30 in piazza IV novembre con le esibizioni degli artisti di strada Piero Ricciardi e Mago Crispino.

L’evento, realizzato in collaborazione con Mpk21 Studio, sarà trasmesso anche in diretta streaming sui canali social del Comune.

L’appuntamento

È dunque a Fondi domenica 8 maggio a partire dalle 16.30.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=308&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcomunedifondilt%2Fvideos%2F553592586137797%2F&show_text=true&width=560&t=0" width="560" height="423" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>