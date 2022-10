A Priverno arriva la Festa Nazionale del Plein Air

Nelle giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 ottobre si terrà la Festa Nazionale del Plein Air organizzata dall’omonima rivista e dall’Associazione dei Paesi Bandiere Arancioni per promuovere il turismo all’aria aperta.

Anche il Comune di Priverno aderisce a questa iniziativa organizzato una serie di attività per tutti i turisti che arriveranno in camper e non solo in concomitanza anche con l’Ottobre Rosa, mese della prevenzione contro i tumori.

Il programma prevede venerdì 7 ottobre, il ritrovo alle ore 18,00 presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale, per l’incontro con il Sindaco e l'Assessore alla Cultura del Comune di Priverno e consegna del materiale informativo sulla città.

Sabato 8 ottobre, alle ore 10,00 nel Borgo di Fossanova, presso l’Auditorium Infermeria dei Conversi, La Giornata di apertura della Campagna Nastro Rosa 2022. Al pomeriggio, dalle ore 15,00, si potrà passeggiare nel Borgo di Fossanova, con visita all’Abbazia cistercense e al Museo Medievale.

Domenica 9 ottobre, alle ore 09,30, in occasione dell’Ottobre Rosa, partirà nel centro storico della città, la “Passeggiata Solidale” a cura del Gruppo Cuore di Penelope, con appuntamento in Piazza Giovanni XXIII e visita alla Cattedrale di Santa Maria Annunziata, alle chiese di San Giovanni, di San Cristoforo e Santa Maria del Suffragio e al Museo Archeologico. A seguire, il Gruppo Cuore di Penelope e Pro Loco di Priverno delizieranno gli ospiti con piccole degustazioni di prodotti tipici locali.

Per partecipare chiamare il numero 0773-912206 o inviare una mail a info@comune.priverno.latina.it Le attività e gli ingressi ai musei sono gratuiti, le visite guidate a pagamento solo su prenotazione. Per la sosta camper non è prevista la prenotazione.