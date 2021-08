“Festa dei Pescatori” per il weekend di Ferragosto sul lungomare di Torvaianica

Il fine settimana di Ferragosto sul lungomare di Torvaianica a Pomezia si anima con la “Festa dei Pescatori”. Ricco il programma per la tre giorni della manifestazione che, alla scoperta delle tradizioni locali e marinaresche, si svolge da venerdì 13 a domenica 15 agosto.

Dalle 17 sarà possibile visitare le mostre fotografiche “Viaggio nella memoria” e “Torvaianica e i Pescatori nel contemporaneo”, lungo la passeggiata a mare di via Pechino. Previste inoltre visite guidate serali, spettacoli di artisti di strada e laboratori pomeridiani per i più piccoli. Venerdì 13 agosto, in particolare, la serata sarà arricchita da momenti di memoria storica grazie ai racconti degli storici pionieri di Torvaianica. Previsti ogni sera alle 21.30 spettacoli musicali: venerdì “Samuel Stella Live”, sabato “Dream” e domenica “SoundTrack Stories” (il programma nella locandina in basso).

“Un omaggio a Torvaianica e ai suoi Pescatori – commenta la Vice Sindaco Simona Morcellini – È una festa fortemente voluta e costruita con amore che celebra le origini di Torvaianica; un appuntamento importante per il nostro territorio alla scoperta delle tradizioni locali e marinaresche. Un ringraziamento a tutte le cooperative dei pescatori che, unite, per il terzo anno consecutivo dispiegano le reti della memoria e testimoniano la loro storia a residenti, turisti e nuove generazioni. Prezioso il coordinamento del Museo Città di Pomezia - Laboratorio del Novecento che raccoglie e divulga con passione la storia del nostro territorio e delle persone che lo hanno costruito”.