Festa a Borgo Sabotino: ogni sera un menù diverso e musica dal vivo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 29/06/2024 al 07/07/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Con l’arrivo dell’estate si moltiplicano le feste parrocchiali che uniscono l’aspetto religioso degli eventi a una serie di iniziative per il divertimento e il relax di grandi e piccini.

Ne è un esempio la Festa Patronale del SS Cuore di Gesù organizzata dalla Parrocchia di Borgo Sabotino dal 29 giugno al 7 luglio.

Oltre ai tantissimi appuntamenti devozionali, processione, Santa Messa che si terranno sabato 29 giugno in apertura di manifestazione non mancheranno inoltre tantissime attività per tutti i gusti.

Dal torneo di burraco alle mostre di foto d’epoca, dalle esibizioni di scuole di danza e associazioni sportive, all’intrattenimento musicale diverso ogni sera per ballare e cantare in allegria.

Non mancherà lo stand gastronomico con panini imbottiti di tante golosità, carne grigliata, piatti freddi, patatine fritte e ogni sera un piatto speciale diverso.

L’appuntamento

È dunque dal 29 giugno al 7 luglio presso il piazzale antistante la chiesa del SS cuore di Gesù a Borgo Sabotino.