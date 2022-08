Valvisciolo celebra San Bernardo con quattro giorni di festa

Indirizzo non disponibile

Ripristinata nel 2018, dopo ben 47 anni di oblio, torna all’Abbazia di Valvisciolo la festa in onore di San Bernardo.

Le celebrazioni, fortemente volute dal priore Padre Andrea Rossi, si tengono quest’anno in concomitanza con la ricorrenza del 920° anniversario della Fondazione dell'Ordine Cistercense.

La festa, che si svolgerà dal 25 al 28 agosto nella splendida abbazia, è organizzata dall’Associazione Culturale Abbazia di Valvisciolo con il patrocinio del Comune di Sermoneta e sancirà il desiderio di tornare a vivere insieme sia la vita religiosa che i divertimenti più genuini.

L’ampio piazzale davanti l’abbazia ospiterà per quattro giorni uno stand gastronomico che a partire dalle 20.00 servirà ottimi piatti e l’intrattenimento musicale: giovedì si aprirà la festa con il festival internazionale Sermoneta in Folklore per il quale si esibiranno gruppi provenienti dalla Serbia, dal Paraguay e dalla Colombia.

Si proseguirà venerdì 26 agosto con le danze e la musica dell’Orchestra Alessandra Busà e i Tropicana; sabato saranno invece di scena gli Agrodolce, mentre domenica alle ore 18 è prevista la santa messa e la processione solenne; a seguire l’esibizione delle Iris Majorettes e, alle 21, concerto di Inca – cover band dei Pooh.

L’appuntamento

È dunque da giovedì 25 a domenica 28 agosto presso il piazzale antistante l’abbazia di Valvisciolo, l’ingresso è gratuito.