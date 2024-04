A Latina Scalo la Festa di San Giuseppe Lavoratore

Orario non disponibile

Latina Scalo si appresta a festeggiare il Santo Patrono con due giorni ricchi di appuntamenti che si terranno presso il piazzale della Chiesa di San Giuseppe Lavoratore martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio.

Oltre alle celebrazioni religiose, si potrà assistere a spettacoli dal vivo ed esibizioni e ristorarsi presso l’ampio stand enogastronomico, il tutto come sempre organizzata dal comitato parrocchiale nell’intento di raccogliere fondi che serviranno a finanziare i lavori di ristrutturazione dell’oratorio.

Si parte martedì 30 aprile con la Santa Messa delle 18.00, a seguire si potrà assistere all’esibizione della palestra “Me Lab” e a uno spettacolo di danza cubana a cura della Scuola “Elaine Cantillo”. Nel frattempo sarà aperto lo stand gastronomico e a servire ai tavoli si troveranno i “Camerieri Speciali” della Cooperativa “Mirability”: giovani davvero versatili perché saranno inoltre protagonisti di uno spettacolo di Zumba.

La serata proseguirà alle 21.00 con “Riviviamo gli anni ‘90”, si tratta di uno special party con dj, vocalist, ballerine, mascotte, effetti speciali e tanti gadget per rivivere le migliori hit di un indimenticabile decennio musicale.

Il clou dei festeggiamenti arriveranno mercoledì 1° maggio sin dalla mattina con l’esibizione dell’associazione sportiva Latina Scalo Volley seguita da tornei di minivolley e gare per under 12 e under 13, il tutto a partire dalle 9.00. Alle 10.00 sarà celebrata la Santa Messa del mattino con benedizione dei partecipanti.

Il pranzo presso lo stand enogastronomico sarà disponibile solo su prenotazione, l’intrattenimento ricomincerà nel pomeriggio con spettacoli di movimento e danza a cura della scuola “Raffaella Di Vincenzo” e a seguire con le esibizioni di “Magia Dance” e della palestra “The Champion”. Alle 18.00 si terrà la Messa Solenne seguita dalla Processione dell’effige del Santo per le vie di Latina Scalo, che sarà accompagnata dalla banda Rossini.

Conclusasi la processione si terrà il gran finale della manifestazione con lo spettacolo del noto comico pugliese Uccio De Santis seguito poi dal concerto dei Rock Sotto Assedio”, la Vasco Rossi tribute band. La festa si concluderà alle 23.30 con l’estrazione della lotteria, in palio ricchi premi.

L’appuntamento

È dunque per martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio a Latina Scalo presso lo spiazzo antistante la Chiesa di San Giuseppe Lavoratore.