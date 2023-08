Ferragosto e Festa di San Rocco a Bassiano

Ricco il programma di eventi che uniscono il Ferragosto con la festa in onore di San Rocco, amato e celebrato anche a Bassiano. La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio della Provincia di Latina, della Regione Lazio nonché della Compagnia dei Lepini e della XIII Comunità Montana.

Da venerdì 11 agosto fino al giorno 16 vera e propria data in cui si celebra il Santo, Bassiano ospiterà una serie di iniziative: spettacoli teatrali e musicali, giochi popolari, visite guidate alla scoperta di questo splendido paesino e ovviamente la santa messa e processione in onore di San Rocco, accompagnata dalla banda musicale A. Pio Manuzio diretta dal Maestro Miriana Colandrea. Non mancheranno nemmeno la consueta tombola in piazza e lo spettacolo pirotecnico.

Inoltre dal 14 al 16 agosto saranno allestiti in centro degli stand enogastronomici dove gustare i prodotti locali e le ottime ricette tipiche.

Tra le varie iniziative non mancano mai i giochi popolari, semplici ma sempre di grande presa sul pubblico, nella giornata di Ferragosto si potrà assistere alla gara della pastasciutta, all’Albero della cuccagna delle donne, alla corsa dei sacchi e a quella delle pignatte.

L’appuntamento

È da venerdì 11 a mercoledì 16 agosto nel centro storico di Bassiano. Dal 14 al 16 sarà disponibile un servizio navetta che collegherà il parcheggio al Prato dei Principi con il centro del paese.