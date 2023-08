Festa di San Rocco e ponte di Ferragosto: tanti eventi a Cisterna

Nell’ambito della ricca programmazione estiva promossa dal Comune di Cisterna arriva il momento clou dell’agosto cisternese: una settimana di festa per celebrare il Santo Patrono con iniziative religiose e tanti appuntamenti culturali e per il divertimento di grandi e piccini.

Da sabato 12 agosto a mercoledì 16 agosto Piazza XIX marzo sarà invasa da colorati stand enogastronomici dove assaggiare le tipicità locali e ottimo street food.

Ogni sera il centro cittadino sarà animato da una serie di iniziative: sabato 12 agosto nell’area concerti in Via Carducci si esibirà l’Orchestra del Paese Immobile” con un progetto di canzoni in dialetto veliterno e il 13 agosto, lungo Corso della Repubblica, è in programma uno spettacolo di giocoleria circense a cura di “Fire animation”.

Due serate imperdibili quelle di martedì 15 agosto e mercoledì 16, oltre alla Santa Messa seguita dalla Processione dell’effigie del Santo nella serata di martedì si esibirà Francesco Scimemi con lo spettacolo “Magicomio” mentre mercoledì si terrà l’atteso concerto di Raf.

La festa proseguirà il 19 agosto alle ore 17.00 con il tradizionale “Palio dell’anello”, da sempre uno degli eventi più suggestivi della tradizione cisternese, seguito alle 22.00 con la seconda edizione della “Notte di Fuoco”, spettacolo pirotecnico nell’area Ex Nalco.

Il programma degli eventi

12 AGOSTO

AREA CONCERTI Via Carducci

Ore 21.30 – CONCERTO ORCHESTRA DEL PAESE IMMOBILE



13 AGOSTO

CORSO DELLA REPUBBLICA

Ore 21.30 Fire animation in “LIGHT DANCE”



15 AGOSTO

AREA CONCERTI Via Carducci

Ore 21.30 – Francesco Scimeni in “Magicomio”



16 AGOSTO

AREA CONCERTI Via Carducci

Ore 22.00 – “RAF IN CONCERTO”



19 AGOSTO

CORSO DELLA REPUBBLICA

Ore 17.00 - Palio dell’anello



AREA MERCATO EX NALCO

Ore 22.00 – 2° edizione della NOTTE DI FUOCO A CISTERNA