In occasione della Festa di San Sotero, l’ostensione della Sacra Sindone a Fondi

Orario non disponibile

Quando Dal 20/04/2023 al 23/04/2023 da domani Orario non disponibile

Doppio appuntamento religioso nella città di Fondi: in occasione delle celebrazioni in onore di San Sotero sarà esposta la riproduzione della Sacra Sindone dal 20 al 23 aprile.

Il culto di San Sotero, papa di origine fondane, è stato ripristinato solo negli ultimi anni ma è comunque caro alla comunità che celebra il santo con una serie di iniziative liturgiche.

In questa occasione arriva a Fondi anche la riproduzione della Sacra Sindone nelle dimensioni e fattezze del tutto simile all’originale custodito a Torino: il lenzuolo di lino di circa 4,41 metri per 1,11 sul quale è visibile l'immagine di un uomo che porta segni interpretati come dovuti a maltrattamenti e torture compatibili con quelli di un condannato alla crocifissione e descritti nella Passione di Gesù.

Presso il Duomo di San Pietro per ben quattro giorni si terrà un ricco programma di eventi tra le varie iniziative: è prevista anche la solenne concelebrazione presieduta dall’Arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari, di venerdì 21 aprile alle ore 18,00. Mentre la celebrazione dedicata a San Sotero, sabato 22 aprile, sarà presieduta da Don Adriano di Gesù. Non mancheranno alcuni convegni e incontri per approfondire la conoscenza della vita del santo.

L’appuntamento

È dunque presso il Duomo di San Pietro di Fondi dal 20 al 23 aprile.