A Pontinia torna la Festa di Sant’Anna

Dopo due edizioni rimandate a causa della pandemia, quest’anno torna anche la Festa di Sant’Anna, patrona di Pontinia.

Un ricco calendario di appuntamenti religiosi e laici organizzato dal Comune di Pontinia in collaborazione con la Parrocchia di Sant’Anna.

Da venerdì 22 a venerdì 29 luglio, una settimana di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età: musica dal vivo, spettacoli divertenti, l’immancabile lotteria di Sant’Anna e lo spettacolo pirotecnico.

Celebri i concerti della serata principale della festa che negli anni hanno portato a Pontinia big della musica italiana, quest’anno lo spettacolo clou delle celebrazioni sarà affidato a un gruppo di evergreen che fanno divertire, cantare e ballare intere generazioni: i Ricchi e Poveri che si esibiranno in piazza Indipendenza martedì 26 luglio.

La solenne processione in onore della Santa si terrà nella serata di lunedì 25 luglio e passerà per le vie principali del centro.

PROGRAMMA EVENTI:

Venerdì 22 luglio

Ore 19,30: "Aggiungi un Posto a Tavola 5.0" presso la Casa del Bambino Pio XII;

Ore 21,30: EasyPop Music - La Storia del Juke Box;

Ore 22,00: Martufello Live Show;

Sabato 23 luglio

Ore 20,30: Concerto delle Corale Sant'Anna, Corale Polifonica Città di Pontinia, Corale San Marco Di Latina, Teen Can-To in Piazza Pio VI;

Domenica 24 luglio

Ore 21,00: New Look Special Wedding Vintage

Ore 22,00 circa, Vascover Band in Concerto;

Lunedì 25 luglio

Ore 20,00: Solenne Processione In Onore Di Sant'anna;

Ore 22,30: Romina Grimani Orchestra Spettacolo;

Martedì 26 luglio

Sante Messe Ore 7,30, 9,30, 11,00 - Ore 19,00 Messa Solenne con le Autorità.

Ore 21,30: Ricchi e Poveri in Concerto

Ore 24,00 estrazione lotteria di Sant'anna e spettacolo pirotecnico a cura dell'Associazione Pontinia In Festa;

Mercoledì 27 luglio

Ore 21:30: direttamente da Amici Deddy in «Luci Addosso Summer Tour»;

Venerdì 29 luglio

Ore 21,30: "Le Swingeresse", quintetto swing anni 50;