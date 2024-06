A Latina la Festa di Sant’Antonio di Padova

Prezzo non disponibile

Una celebrazione diventata ormai una tradizione a Latina è la Festa in onore di Sant’Antonio organizzata dalla parrocchia Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria che quest’anno si terrà dall’8 al 13 giugno.

Come sempre in queste occasioni, le celebrazioni religiose, la santa messa presieduta dal Vescovo Crociata, processione e distribuzione del pane benedetto di Sant’Antonio, saranno affiancate da intrattenimento per tutti fatto di musica, spettacoli dal vivo e ovviamente dallo stand gastronomico dove gustare ogni sera piatti diversi sito nel piazzale antistante la chiesa.

Un modo di passare il tempo insieme semplice e all’insegna del buon umore in queste serate di tarda primavera con clima decisamente estivo.

L’appuntamento

È da sabato 8 a giovedì 13 giugno presso la parrocchia dell’Immacolata di Latina.

Il programma

Sabato 8 giugno

ORE 18.30 - Santa Messa

ORE 20.00 - Apertura Stand Gastronomico

ORE 21.00 - Spettacolo di intrattenimento musicale con i Cadillac Dreams

MENU

Primo piatto: Cacio e pepe

Carne alla brace: salsicce, pancetta, capocollo

Contorni: melanzane, zucchine, peperoni, broccoletti, patatine fritte

Domenica 9 giugno

INIZIO TRIDUO DI SANT ANTONIO

ORE 18,30 - Santa Messa

ORE 20.00 - Apertura Stand Gastronomico

ORE 21.00 - Spettacolo di intrattenimento musicale con Cinzia & Monica

MENU

Primo piatto: Amatriciana

Carne alla brace: Salsicce, pancetta, capocollo

Contorni: melanzane, zucchine, peperoni, broccoletti, patatine fritte

Lunedi 10 giugno

ORE 18.30 - Santa Messa

ORE 20.00 - Apertura Stand Gastronomico

ORE 21.00 - Talent show "Generation Talent'

MENU:

Primo piatto: Gricia

Carne alla brace: salsicce, pancetta, capocollo

Contorni: melanzane, zucchine, peperoni, broccoletti, patatine fritte

Martedì 11 giugno

ORE 18,30 - Santa Messa

ORE 20,00 - Apertura Stand Gastronomico

ORE 21,00 - Spettacolo delle Scuola di ballo

Magic Jungle, Non Solo Danza e Che Grinta Pole Dance School di Latina

MENU

Primo piatto: Cacio e pepe

Carne alla brace: salsicce, pancetta, capocollo

Contorni: melanzane, zucchine, peperoni, broccoletti, patatine fritte

Mercoledì 12 giugno

ORE 18.30 - Santa Messa - Presieduta da S.E. Mons. Mariano CROCIATA - Animazione della Corale Polifonica, a seguire - solenne processione di Sant'Antonio per le vie del quartiere - anima la Banda Musicale

Nelle celebrazioni odierne e al termine della processione sarà distribuito il pane di S. Antonio

ORE 20.00 - Apertura Stand Gastronomico

ORE 21,00 - Spettacolo di improvvisazione teatrale "ImproSnow" della Compagnia Maia di Latina

MENU: Primo piatto: Amatriciana

Carne alla brace: salsicce, pancetta, capocollo

Contorni; melanzane, zucchine, peperoni, broccoletti, patatine fritte

Giovedì 13 giugno

ORE 18,30 - Santa Messa - Presieduta dal Vicario Prov.le Fra Paolo Maiello

Animazione della Corale Polifonica

ORE 20,30 - Apertura Stand Gastronomico

ORE 21.00 - Spettacolo di intrattenimento vario (balli, musica ecc.)

MENU

Primo piatto: Gricia

Carne alla brace: salsicce, pancetta, capocollo Contorni: melanzane, zucchine, peperoni, broccoletti, patatine fritte