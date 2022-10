A Fondi tre giorni di festa in onore di Sant’Onorato

Un fine settimana di appuntamenti, celebrazioni ed eventi religiosi e laici a Fondi per santificare il patrono della città, Sant’Onorato, la cui festa cade il 10 ottobre.

Le celebrazioni saranno anticipate da una sessione di trekking urbano alla scoperta delle bellezze di Fondi che si terrà sabato pomeriggio in pieno centro a cura della Pro Loco. Le visite guidate saranno tenute da Mario Tiberia, Stefania Di Benedetto e Annaluce Liburdi.

Come vuole la tradizione in occasione delle celebrazioni in onore di Sant’Onorato a Fondi domenica 9 ottobre si terrà una fiera che avrà inizio alle ore 15.00 e proseguirà anche nella giornata di lunedì 10. Stand di vario tipo saranno disseminati per il centro storico che diventerà un’area pedonale da godere in piena libertà.

La giornata di domenica sarà ricca di appuntamenti come il Cammino Devozionale lungo la via Francigena del Sud, vari incontri, musica in varie piazze del centro, mostre d’arte e fotografia. La serata di domenica sarà animata dallo spettacolo comico di Gianluca Giugliarelli, conosciuto dal grande pubblico per le sue partecipazioni al programma televisivo “Made in Sud”.

Lunedì proseguiranno i festeggiamenti con le celebrazioni religiose: alle 18.00 si terrà la messa presieduta da Monsignor Luigi Vari Arcivescovo di Gaeta e a seguire la solenne processione del busto di Sant’Onorato per le vie del centro cittadino.

L’appuntamento

È dunque a Fondi dall’8 al 10 ottobre.

IL PROGRAMMA

Sabato 8 ottobre

18:00 - Trekking Urbano “La Fondi che non ti aspetti” - Partenza dalla Chiesa di San Francesco – Spiegazioni a cura di Mario Tiberia, Stefania Di Benedetto e Annaluce Liburdi – Pro Loco Fondi

Domenica 9 ottobre

8:00/13:00 - Mercato domenicale - via Mola di Santa Maria

15:00/00:00 - Fiera di Sant’Onorato - centro urbano

10:30/12:30 - Camminando lungo la via Francigena come atto devozionale verso il Santo Patrono di Fondi - Partenza dal Monastero di San Magno - Pro Loco Fondi

16:00 – Incontro multiculturale tra le varie etnie di Fondi - Piazza Duomo (Palazzo Caetani in caso di pioggia) – Pro Loco Fondi e Cortile dell'Aquinate

19:30 - Concerto dell’ensemble Etnosonica - Piazza Duomo – Pro Loco Fondi

21:00 – La comicità di Gianluca Giugliarelli (Made in Sud) – Piazza IV Novembre – Comune di Fondi

Lunedì 10 ottobre

8:00/00:00 – Fiera di Sant’Onorato – centro urbano

18.00 Solenne Concelebrazione Eucaristica - Chiesa San Pietro Apostolo

a seguire processione del busto di Santo Onofrio Abate