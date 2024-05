Celebrazione di SS Erasmo e Marciano a Gaeta: due giorni di festa e concerto di LDA

Come Formia, anche Gaeta celebra i suoi santi patroni con una festa che porterà in città divertimento e tanti appuntamenti, oltre alle solennità religiose.

La Festa dei SS Erasmo e Marciano si svolgerà sabato 1 e domenica 2 giugno e vedrà coinvolto tutto il centro storico di Gaeta con musica dal vivo, spettacolo, la Fiera dei Santi Patroni, il Palio del Mare e spettacoli pirotecnici.

Le celebrazioni religiose vedranno il loro clou nella giornata di domenica con la Solenne processione delle reliquie dei due santi che faranno il giro del centro storico accompagnate dalla banda "E. Montano" di Gaeta diretto dal M" G. Antonio Tomao e a seguire la Santa Messa presieduta dal vescovo di Gaeta Mons. Luigi Vari.

Tanto l’intrattenimento e per tutti i gusti: sport, musica, degustazioni e l’apertura in orario straordinario di vari luoghi della cultura. La giornata si concluderà con il concerto di LDA (nella foto tratta dalla pagina Facebook ufficiale), al secolo Luca D’Alessio, figlio del celebre Gigi, che è da anni attivo nel panorama musicale italiano partecipando nel 2021 al talent Amici e lo scorso anno al Festival di Sanremo. Il concerto è organizzato dalla Pool Music Agency in collaborazione con il Comune di Gaeta, la Regione Lazio, la Confcommercio, l’Arcidiocesi di Gaeta e il Comitato Festeggiamenti della festa patronale.

Le celebrazioni si concluderanno con il grandioso spettacolo pirotecnico e musicale sul mare.

Il programma della manifestazione:

SABATO 1 GIUGNO

PALIO DEL MARE

Ore 16.00 Campanile del Duomo: benedizione dei remi e degli equipaggi.

Ore 16.30 Briefing, sorteggio e presentazione equipaggi.

Ore 17.00 Lungomare G. Caboto (centro storico): Inizio gare eliminatorie. Al termine pausa verifica.

Ore 20.30 Gara finale per assegnazione titolo.

Al termine premiazione presso il Bar "La Villa".

FIERA DEI SANTI PATRONI

Ore 18.00 Via Annunziata: apertura della tradizionale ‘Fiera dei Santi Patroni" a cura dell'ASCOM Confcommercio Lazio Sud In collaborazione con l'Aps "Santi Erasmo e Marciano"

INTRATTENIMENTI

Ore 18.30 - 22.30. Villa iranielto: Intrattenimento per bambini a cura dell'Associazione OVERUNE 2017.

Ore 19.30 - 21.30 giro per le vie del quartiere della DIXIELAND JAZZ BAND ROMA.

Ore 20.00 Accensione nel centro storico delle luminarie artistiche della prestigiosa Ditta Lucio della Posta e F.ili di Pontecorvo (FR).

Ore 21.30 Molo Santa Maria: DESTINAZIONE '90 show

Ore 23.30 Molo Santa Maria: serata DJ

DOMENICA 2 GIUGNO

Ore 9.00 Apertura dei festeggiamenti a cura della prestigiosa Ditta "l'Artificiosa" del Fili Di Candia da Sassano (SA).

Ore 9.00 Giro per le principali vie della città dei Complesso Bandistico "E. Montano* di Gaeta, diretto dal M'C. Antonio Tomao (Partenza: Quartiere Pia]a • Arrivo: Quartiere Gaeta Sant'Erasmo).

Ore 17.30 Solenne processione dei busti reliquiari dei Santi Patroni Erasmo e Marciano per le vie della città, accompagnata dal Complesso Bandistico "E. Montano" di Gaeta diretto dal M" G. Antonio Tomao. Percorso di andata: Via Duomo, Piazza Cavallo. Via Bausan, viale G. Paolo il. Via Bausan, Via Dociblie, Piazza Traniello, via Faustina. Piazza S. Conca, via Annunziata, Lungomare Caboto. Piazza XIX Maggio (palazzo comunale/benedizione alla citta); percorso di ritorno: Lungomare Caboto. Piazzale G. Caboto, viale Papa G. Paolo il. via Bausan, Piazza Papa Gelasio il (rientro dal Campanile della Basilica).

Ore 19.00 Nella Basilica Cattedrale: Solenne Pontificale presieduto da S.E. Rev.ma Mons. Luigi Vari. Arcivescovo di Gaeta, alla presenza delle Autorità civili e militari della Città.

Ore 19.00 Al rientro della processione nel centro storico omaggio della città ai Patroni con la batteria pirotecnica diurna a cura della prestigiosa Ditta "L'Artificiosa" dei Fili Di candia da Sassano (SA).

Ore 20.30 Piazza dell'Annunziata:

VALENTINA FERRAIOLO In "Donnerrante" con Domenico De Luca alla chitarra e Marco Pescosolido al violoncello.

Ore 22.00 Molo Santa Maria: LDA IN CONCERTO

Al termine degli spettacoli dalla scogliera di "Punta Stendardo"

GRANDIOSO SPETTACOLO PIROMUSICALE

terra-mare a cura della prestigiosa Ditta "L'Artificiosa" del Fili Di Candia da Sassano (SA).