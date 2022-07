A Formia l’edizione estiva del Festival della Zampogna

Prezzo non disponibile

Un’edizione estiva straordinaria del Festival della Zampogna che porta a Formia musicisti, studiosi e appassionati di musica popolare, world music e strumenti della tradizione.

La Zampogna – Festival di Musica e Cultura Tradizionale, è organizzato dall’Associazione Archivio Aurunco con il Contributo della Regione Lazio, del Comune di Formia, di Puglia Sounds e il Patrocinio del Parco Naturale dei Monti Aurunci con la direzione artistica di Ambrogio Sparagna e Erasmo Treglia.

Dall’8 al 10 luglio si terranno una serie di corsi di formazione e studio in canto corale, musica d’insieme, tamburello e danza popolare oltre a un fitto calendario di concerti e trekking musicali, ovvero itinerari a piedi che uniscono la scoperta del territorio, delle sue bellezze e particolarità e la musica. E saranno artisti eclettici come Christian Di Fiore o Davide Ambrogio, come Polifonia Aurunca o gli Zampognari di Maranola, a sonorizzare l’incontro con i camminatori che nel corso del loro trekking visiteranno chiese rupestri, fontane, lavatoi, grotte e luoghi minori.

I concerti principali si svolgeranno invece in orario serale presso il Piazzale della Torre Caetani di Maranola e vedranno in scena tre gruppi con proposte molto diverse tra loro. Venerdì 8 è in programma lo spettacolo “Acrobazie” del Circo Diatonico Trio che nella sua rilettura della musica circense propone anche numeri di giocoleria e clowneria molto efficaci a livello scenico.

Sabato 9 sarà la musica tradizionale dei Meritmirì, guidati dalla coreografa Francesca Trenta, a portare tutti verso una festa a ballo al suono di organetti e tamburi per un repertorio di tarantelle, pizziche, tammurriate e saltarelli.

A chiudere la rassegna ci sarà Rachele Andrioli, acclamata artista salentina che sarà accompagnata per l’occasione dal quartetto vocale femminile Coro a Coro per un viaggio fino al Capo di Leuca dove i mari si incontrano e generano armonie.

IL PROGRAMMA

Venerdì 8 luglio

Ore 18.00 CAMMINI MUSICALI a Maranola

Itinerario: Piazza Ricca, S. Giovanni dell'Acqua, Cappella Madonna delle Grazie.

Primo Canto – Chiesa rupestre di S. Giovanni dell'Acqua

Suoni CAMPANE DI PETRA

Secondo Canto - Cappella Madonna delle Grazie

Suoni POLIFONIA AURUNCA

ore 21.30 Piazzale Torre Caetani,

concerto: CIRCO DIATONICO

sabato 9 luglio

Ore 18.00 CAMMINI MUSICALI a Trivio

Itinerario: Piazza Ricca, Grotta dell'Artale, Cappella Madonna della Croce.

Primo Canto – Grotta dell'Artale di Campese

Suoni ORGANETTI DI MARANOLA

Secondo Canto - Cappella Madonna della Croce

Suoni DAVIDE AMBROGIO

Ore 21.30 Maranola, Piazzale Torre Caetani

Gran Concerto: MERITMIRI con MARCO TOMASSI

a seguire Festa da Ballo!

Domenica 10 luglio

Ore 18.00 CAMMINI MUSICALI a Castellonorato

Itinerario: Piazza Monte Tripoli, Chiesa S. Caterina, Cappella S. Nicola,

Cappella Madonna della Palomba

Primo Canto – Chiesa S. Caterina

Suoni CHRISTIAN DI FIORE

Secondo Canto - Cappella Madonna della Palomba

Suoni CORO POPOLARE & PIFFERARI

Ore 21.30 Maranola, Piazzale Torre Caetani

Concerto: RACHELE ANDRIOLI