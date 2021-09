A Terracina il Festival delle Emozioni

€5 singolo evento, €10 intera giornata, €30 tutto il festival. Per le pratiche del benessere € 10 per 2 giorni

Prezzo €5 singolo evento, €10 intera giornata, €30 tutto il festival. Per le pratiche del benessere € 10 per 2 giorni

Torna il Festival delle Emozioni che si terrà a Terracina dal 30 settembre al 2 ottobre e avrà oltre al consueto obiettivo di approfondire la conoscenza delle emozioni anche quello della ricerca, teorica e pratica, del Benessere emotivo.

Il festival sarà inaugurato con il discorso della Prof.ssa Maria Rita Parsi, psicologa, psicoterapeuta, giornalista e docente che si occupa in particolare di problematiche dell’infanzia e adolescenza. Il discorso inaugurale verterà sul tema della definizione delle emozioni e sull’importanza della loro regolazione per non diventarne schiavi. Una regolazione che può avvenire dopo una conoscenza teorica delle emozioni, del funzionamento della propria identità e un allenamento a nuove modalità per affrontare le difficoltà della vita quotidiana.

A questo proposito il festival proporrà alcune incontri di pratica al fine di alimentare il nostro lato emozionale-emotivo e alcuni incontri di approfondimento delle pratiche del benessere.

Incontri pratici

Tra gli incontri pratici nelle giornate del 2 e 3 ottobre presso lo stabilimento Rive di Traiano si potrà partecipare alle ore 10.00 ad Abitare il Corpo, con la Prof.ssa Pina durante l’incontro si potranno imparare semplici esperienze di fluidificazione del corpo e delle emozioni per liberarsi di blocchi fisici ed emotivi che ostacolano il Benessere; sempre alle ore 10.00 si potrà partecipare all’incontro Abitare la Musica con la Prof.ssa Francesca Rasi: un training musicale tra le emozioni. Esperienze sensoriali ed emotive grazie alla musica, alla voce, al corpo. Alle ore 11.30 si terrà l’incontro Abitare il Ritmo con il prof. Ambrogio Feudi, durante il quale si suonerà insieme le percussioni nel DRUM CIRCLE. Esperienze emotive di integrazione attraverso il ritmo e la musica.

Approfondimenti

Tra gli approfondimenti teorico/pratici per il raggiungimento del Benessere, saranno trattati i meccanismi della Mindfulness eating (adattamento della Mindfulness al controllo del peso corporeo) con gli esperti Barbara Lattanzi e Stefano Grimaldi, conosceremo il Metodo autobiografico creativo del professor Stefano Centonze e il metodo della Visualizzazione che ci illustrerà la dottoressa Marina Russo.



Un secondo approfondimento è quello intitolato "Intervista con io". L'intento è quello di esplorare il rapporto fra la mente e il corpo. A tal proposito ascolteremo le esposizioni della Dott.sa Marina Pompei, del Prof. Gianni Cutolo, e della Dott.sa Paola Bevilacqua.

Musica ed emozioni

Non mancheranno gli eventi dedicati al connubio tra emozioni e musica: la musica è un'arte fortemente emotiva. Tutti hanno un rapporto importante e personale con i più svariati prodotti musicali. Attraverso questi eventi si rifletterà tra lo stretto legame tra musica e identità, tra musica e regolazione delle emozioni. Due incontri che avranno per tema la musica come fonte di emozioni e la funzione che può assumere saranno tenuti da Annalisa Balestrieri e Mico Argirò l’1 e il 2 ottobre. Entrambi gli incontri saranno accompagnati da esperienze musicali a cura del cantautore e professore Mico Argirò. Mentre Annalisa Balestrieri, scrittrice ed esperta di comunicazione, illustrerà le ricerche più recenti su questi argomenti. Il 3 ottobre si terrà il terzo evento che sarà condotto da Dario Salvatori famoso giornalista ed esperto di musica leggera che pubblica ogni anno un volume dal titolo “Il Salvatori” dove riporta tutte le pubblicazioni di canzoni dell’anno. Il discorso tratterà appunto del rapporto fra le canzoni e le emozioni.

L’appuntamento

È dunque a Terracina dal 30 settembre al 3 ottobre. Per prenotare il proprio posto occorre visitare il sito ufficiale del Festival delle Emozioni

Il programma del festival

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE

ore 17 - Piazza Domitilla

INAUGURAZIONE FESTIVAL

Discorso del Presidente prof Giuseppe Musili Intervento delle Autorità

Intervento di Maria Rita Parsi:Come riconoscere ed educare le emozioni

Moderano: R.Di Vezza e A.Bono

Commento musicale con Bettah Ferrari

VENERDÌ 1 OTTOBRE

Scuola “E. Fiorini” - Via Roma 117

ore 17 Annalisa Balestrieri e Mico Argirò. La musica come fonte di emozioni

Modera: F. Rasi

ore 18 Marina Pompei - Il corpo come prima linea dell'io, delle emozioni e del pensiero. Modera: R. Di Vezza

ore 19 Barbara Lattanzi e Stefano Grimaldi Mindfulness eating e psicomotricità per star bene e dimagrire.

Modera: R. Fabris

SABATO 2 OTTOBRE

Stabilimento Rive di Traiano

Tutor: R.Di Vezza

ABITARE LA MOSICA • Francesca Rasi Tutor: D.Rosina

ore 11:30 ABITARE IL RITMO • Drum Circle Ambrogio Feudi - Tutor: D.Rosina

Scuola “E. Fiorini” - Via Roma 117

ore 17 Annalisa Balestrieri e Mico Argirò. Regoliamo le emozioni attrauerso

la musica. - Modera: F.Rasi

ore 18 Gianni Cutolo e Paola Bevilacqua Di che cosa parliamo quando parliamo d’amore. Modera: G. Musi Ili

ore 19 Stefano Centonze. Come sviluppare l’intelligenza emotiva. Modera: R.Fabris

Piazza Municipio

ore 21.00 Serata musicale con il gruppo MBL

(Musicisti del Basso Lazio)

DOMENICA 3 OTTOBRE

Stabilimento "Le Rive di Traiano”

ore 10 ABITARE IL CORPO • Pina Zannella Tutor: R. Di Vezza ore 10 ABITARE LA MUSICA • Francesca Rasi Tutor: D.Rosina

11:30 ABITARE IL RITMO • Drum Circle Ambrogio Feudi - Tutor: D.Rosina

Scuola “E. Fiorini” - Via Roma 117

ore 17 Dario Salvatori Canzoni ed Emozioni

Modera: F.Rasi

ore 18 Gianni Cutolo e Paola Bevilacqua.

“Castelli di Rabbia” Modera: F.Arduini

ore 19.00 Marina Russo. La visualizzazione e il potere della mente creativa

Modera: R. Lombardi