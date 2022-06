A Terracina l’8° edizione del Festival delle Emozioni

Torna per la sua 8° edizione il Festival delle Emozioni, la rassegna nata con l’obiettivo di approfondire la conoscenza delle emozioni, ma anche di ricercare, attraverso percorsi teorici e pratici, il benessere emotivo.

La rassegna, che quest’anno sarà ospitata presso l’istituto Elisabetta Fiorini di Terracina, si terrà dal 23 al 26 giugno ed è organizzata dall’Associazione Festival delle Emozioni da anni impegnata nella promozione di eventi di approfondimento culturale.

Anche quest’anno si terranno incontri, laboratori, approfondimenti con un focus particolare sull’educazione socio/emotiva, ovvero come coltivare l’intelligenza emotiva e le competenze socio/emotive.



Tanti i professionisti e gli esperti nel settore che interverranno in un viaggio di scoperta di sé stessi e degli altri anche attraverso la musica, lo spettacolo dal vivo e il dialogo.

Per partecipare agli eventi è previsto un contributo di partecipazione, per avere maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero 3517307543.

Il programma del festival

Giovedì 23 giugno

ore 18.00 INAUGURAZIONE del FESTIVAL

Incontro con Francesca Napoletano

Educare le emozioni. Ripensare la quotidianità dentro e fuori la scuola.

ore 21.00 Prima assoluta della commedia dialettale terracinese di Mimmo De Rosa:

Tante gira ijù cetruèle...

del gruppo teatrale I terracinesi de' La Babbelògna

Venerdì 24 giugno

ore 17.00 - 18.00 Annalisa Balestrieri e Mico Argirò

Emozioni: il filo che ci lega. Laboratorio, dall'esperienza individuale alla condivisione. Modera: Francesca Rasi

ore 18.10 - 19.10 Annalisa Morganti

Promuovere competenze socio-emotive: Esperienze, progetti, risultati Modera: Rachele Di Vezza

ore 19.20 -20.20 Monica Monici

Assaporare e apprezzare Teoria ed esperienze di Savouring Modera: Arianna Bono

ore 21.00 - Eleonora Danco

Performance e presentazione libro “ Tempi morti”

Sabato 25 giugno

ore 10.00 - 11.20 ABITARE IL CORPO Stabilimento Le rive di Traiano. Liberare i blocchi fisici ed emotivi die ostacolano il benessere con Pina Zannella

ore 10.00 - 11.20 ABITARE LA MUSICA Stabilimento Rtve di

Traiano. Training Musicale tra le Emozioni con Francesca Rasi

ore 11.30 - 12.50 ABITARE IL RITMO Stabilimento Rive di Traiano. Esperienza emotiva di integrazione attraverso il ritmo e la musica con Ambrogio Feudi.

ore 11.30 - 12.50 ABITARE L’ARTE Tempio di Giove.

La meditazione davanti alle opere o ai luoghi d’arte con Simona D’Arcangeli

ore 17.00 - 18.00 Laura Casetta e Michele Bargigia

Il linguaggio delle emozioni attraverso corpo e musica.

Modera: Francesca Rasi

ore 18.10 - 19.10 Antonella D’Amico (in videoconferenza) MetaEmozioni Scuola. Per scuole emotivamente inclusive. Modem: Giuseppe Musilli

ore 19.20 - 20.20 Maria Beatrice Toro

Mindfulness relazionale. Un percorso per diventare più sensibili e meno coinvolti

Modem: Riccardo Fabris ore 21.00 - Dario Salvatori

Canzoni ed emozioni; il Cantagiro come racconto emotivo delle estati italiane.

Modera: Francesca Rasi

Domenica 26 giugno

Ore 10:00 - ABITARE IL CORPO Stabilimento Le rive di Traiano. Liberare i blocchi fisici ed emotivi che ostacolano il benessere con Pina Zannella

Ore 10:00 - ABITARE LA MUSICA Stabilimento Rive di Traiano. Training Musicale tra le Emozioni con Francesca Rasi

Ore 11:30 - ABITARE IL RITMO Stabilimento Rive di Traiano. Esperienza emotiva di integrazione attraverso il ritmo e la musica con Ambrogio Feudi.

Ore 11: 30 ABITARE L’ARTE Piazza Municipio.

La meditazione davanti alle opere o ai luoghi d’arte con Simona D’Arcangeli

ore 17.00 - 18:00 Laura Casetta e Michele Bargigia

Può la musica creare empatia?

Modem: Francesca Rasi

ore 18.10 - 19.10 Patrizia Bonaca

Focusing e Fiducia. L'espressione della sapienza del corpo. Modem: Vito Dioguardi

ore 21.00 - Drums Emotion

Allievi della Scuola di Batteria e Strumenti a Percussione "Drum Schoot' di Sandro Palmacci

Chiusura del Festival delle Emozioni 2022