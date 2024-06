TTSFood: a Latina torna il festival dello street food

Torna a Latina, dopo 7 anni di stop, il TTSFood, il festival dello street food con prelibatezza che arrivano da tutta Italia.

Una manifestazione che abbandona la classica e centrale location di Piazza del Popolo per spostarsi nell’oasi verde del Parco San Marco, accanto all’Ospedale Goretti.

Saranno ben 25 i maestri della gastronomia da strada che stuzzicheranno il palato del pubblico sia con piatti salati che dolci.

Dal 21 al 23 giugno dalle 17 alle 24 i 25 street chef racconteranno il nostro Paese attraverso le sue tipicità enogastronomiche rivisitate nella formula del cibo da strada: antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere, primi piatti tradizionali regionali rivisitati, carne e pesce alla griglia, oltre che panini con carne di scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura, panini con delizie di pesce, tonno, polpo arrosto, frittura espressa di alici, moscardini, calamari e baccalà. Dalla Sicilia arriveranno cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca meusa” e stigghiole alla brace. Dalla Puglia le autentiche bombette cotte allo spiedo, puccia artigianale farcita con verdure, polpo e burrata, panzerotti e focaccia barese home-made. Risalendo la penisola arriviamo fino alle Marche, con olive ascolane (anche in versione vegana), mozzarelline al tartufo fritte al momento e cremini ascolani. Da una azienda agricola Toscana ottimi hamburger di razza maremmana. Passando poi per l’Abruzzo, gustando i veri arrosticini di pecora cotti alla brace. Panini con carne di suino iberico nero con diversi condimenti.

Non mancheranno specialità provenienti da altri paesi come lo slow smoked BBQ con costine di maiale, chicken wings, pulled pork e molto altro. Dal Messico nachos, burritos, tacos e margarita. Dall’Argentina il famoso Asado cotto alla brace, sia al piatto che nel panino ed anche le originali empanadas. Per attraccare poi in Spagna assaporando la vera Paella Valenciana.

Tra i dolci si potranno assaggiare: bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna, cheesecake home-made e delizie al pistacchio. Cannoli e cremolati siciliani e tante altre dolci sorprese.

Ci saranno inoltre specialità vegane e senza glutine.

L’ottimo cibo sarà accompagnato da birre artigianali, aperitivi a base di prosecco, spritz e cocktail.

L’appuntamento

È dunque a Latina presso il Parco San Marco dalle 17 alle 24 dal 21 al 23 giugno.