Arriva a Pontinia la prima edizione del Festival dello Street Food organizzato dall’Associazione Pontinia In Festa per vivacizzare il centro della città offrendo a residenti e visitatori manifestazioni ed eventi a partire da questa primavera e poi per tutta l’estate.

Domenica 7 aprile dalle 10 alle 22 il centro di Pontinia sarà animato da coloratissimi stand dove gustare vere e proprie prelibatezze con particolare attenzione ai piatti tipici della cucina ciociara come gnocchetti alla ciociara con crema di scampi, arrosticini di pecora, pizza fritta ciociara, pecora al sugo, cacio cavallo “impiccato”, pasta alla carbonara con tartufo e dolci tipici, ma anche arancini e cannoli, patate a spirale, pasta guanciale e pachino, carne di bufala gourmet, panzerotti ripieni, cartocci di calamari e gamberi, panini con polpo, grigliate, hamburger di scottona e tanto altro, oltre agli immancabili panini, tra l’altro, con salsiccia, porchetta e provola.

Ma la giornata non sarà dedicata totalmente ai buongustai, ci saranno eventi e intrattenimento per grandi e piccini sin dalla mattina, infatti si partirà alle 10 con l’apertura degli stand e un’esibizione delle Majorettes dell’A.S.D. White Flower. Alle 11 previsti laboratori per bambini, e per i più piccoli anche due gonfiabili (dalle 15) nonché animazione con mascotte, truccabimbi e palloncini, a cura della Sunflower Animazione capeggiata da “La Fata Trucchina” (a partire dalle 16); alle 15,30 un’altra esibizione, questa volta di Danza, a cura dell’A.S.D. Creale Dance & Fitness. Ad accompagnare la chiusura dell’evento sarà il suono della musica del sassofonista professionista Oreste Monti, in un live che inizierà alle 20.

L’appuntamento

È dunque per domenica 7 aprile dalle 10 alle 22 in piazza Indipendenza a Pontinia.