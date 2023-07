Festival di mezza estate: una settimana all'insegna del teatro e della musica

Si terrà da martedì 25 luglio a domenica 30 luglio 2023 la prima edizione del “Festival di mezza estate” organizzato dalla casa di produzione teatrale/cinematografica On Broadway dell’attore e produttore Giovanni Pannozzo, che ne cura la direzione artistica.



Palcoscenico naturale dell’iniziativa sarà la splendida cornice del Chiostro San Domenico di Fondi che ospiterà spettacoli teatrali e musicali rivolti a bambini, ragazzi e adulti che vedrà protagonisti l'arte e la beneficenza.



“Una parte del ricavato delle serate - spiega l'imprenditore Giovanni Pannozzo - sarà devoluto all'organizzazione di volontariato Andos Fondi (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), che da anni sostiene donne operate al seno attraverso un percorso riabilitativo psicofisico e sociale, migliorandone la qualità della vita e che ogni sera sarà presente alla manifestazione con un info point. L'evento mira a un target di pubblico differente che comprende bambini, ragazzi e adulti proveniente dalla città di Fondi e dai comuni limitrofi, aggregando diverse culture e abilità. Inoltre, si vuole sostenere e valorizzare, attraverso le attività culturali, la conoscenza ai turisti e visitatori dei territori protetti dall'Ente Parco e della città di Fondi. Voglio ringraziare gli artisti e le compagnie teatrali che hanno creduto fin da subito alla realizzazione del festival e che ci regaleranno momenti di sano divertimento ed emozioni”.

Il programma del Festival

Martedì 25 luglio

“E la Chiamarono Estate…” Concerto con Chiara Stroia. Accompagnata da Roberto Cardinali, Chiara Stroia ci condurrà in un viaggio sulle note delle più belle canzoni italiane e internazionali toccando vari generi di musica, dal jazz alla musica brasiliana e molto altro.



Mercoledì 26 luglio

“Fiabescion” spettacolo teatrale messo in scena dai bambini del corso di recitazione della scuola On Broadway Academy. I sette nani si ritrovano catapultati nella favola di Cappuccetto Rosso per una ragione ben precisa, dando vita a una storia assurda tutta da ridere.



Giovedì 27 luglio

“Stasera niente di nuovo” spettacolo teatrale messo in scena dalla compagnia Teatro San Francesco. Un viaggio che toccherà il varietà televisivo e teatrale omaggiando i grandi artisti italiani.



Venerdì 28 luglio

“Appartamento degli uomini soli”, spettacolo teatrale messo in scena dai ragazzi del corso di recitazione On Broadway Academy. Tre uomini si ritrovano, per necessità più che per scelta, a vivere insieme. Per tre ragioni diverse questi uomini sono soli, apparentemente convinti di dare una svolta alla loro vita ma nel bene o nel male le donne c’entrano sempre.



Sabato 29 luglio

“Questione di soldi”, spettacolo teatrale messo in scena dalla compagnia SetteZeroTre. Cosa faresti se trovassi nella tua borsa 1.735.000 sterline? Henry Perkins, impiegato, un giorno scambia la sua borsa in metropolitana. L’evento totalmente casuale gli cambia la vita, infatti la borsa che Henry si trova tra le mani è piena di soldi. Cosa fare? Restituire i soldi? Andare dalla polizia? Scappare con il malloppo? Ma soprattutto: di chi sono questi soldi?



Domenica 30 luglio

“Le melodie del Jazz - Dalla Francia agli Stati Uniti” concerto con il gruppo Swingatto composto da Antonio Feula (chitarra), Giacomo De Carolis (chitarra) e Luigi Cataldi (contrabbasso). Protagonista della serata il jazz americano, specialmente quello dello swing di vecchio stile, attraversando tutto l’oceano fino ad arrivare in Francia per trovare lo stile di Django Reinhardt, capostipite del Gypsy Jazz, di cui Swingatto suonerà alcuni pezzi conosciuti. Swing e Gypsy jazz sono generi molto veloci e ballabili tanto che anche coloro non appassionati verrano coinvolti.



Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:30 con ingresso pubblico a partire dalle ore 21:00



I biglietti, al costo di 5.00€, posso essere acquistati in prevendita presso gli uffici On Broadway, inviando un messaggio al numero Whatsapp al numero 3791393042 oppure il giorno della rappresentazione al botteghino del Chiostro di San Domenico a partire dalle ore 20:00, fino a esaurimento posti.



Per chi vorrà partecipare a tutte le serate del festival è attivo un abbonamento che permette di accedere a tutte le serate al costo complessivo di 25,00€.



Inoltre, ogni sera verrà consegnato al pubblico un Kit di promozione che attivato con i partner commerciali.



La manifestazione vede il patrocinio e la collaborazione dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, il patrocinio del comune di Fondi, Regione Lazio, Fse, Comunictà Europea, Repubblica Italiana.



Info: 3791393042 - info@onbroadway.it - www.onbroadway.it