Festival delle Emozioni: il ritratto emotivo di Dante Alighieri

L’ultimo appuntamento del Festival delle Emozioni di quest’anno, in cui ricorrono i 700 anni dalla sua scomparsa, non poteva non essere dedicato a Dante Alighieri, al suo genio al suo modo originalissimo e assolutamente moderno di osservare l’umanità.

Nonostante i fiumi di inchiostro versati per raccontare l’uomo e la sua opera, il Festival delle Emozioni proporrà un punto di vista inedito sul Sommo Poeta, ovvero un ritratto emotivo dell’Alighieri: si cercherà di “delineare come funzionava la personalità di Dante – afferma il Prof. Musilli, presidente dell’Associazione Festival delle Emozioni – parleremo di cosa ha generato sia le vicende della vita di Dante che quella grande opera letteraria, la Divina Commedia, che descrive l'umanità e che ci ha accompagnato nella gioventù e nei nostri anni di scuola”.

Il ritratto emotivo di Dante, come è il liet motiv del Festival delle Emozioni, diventerà uno strumento per comprendere meglio sé stessi, il proprio viaggio alla scoperta delle proprie emozioni, delle proprie reazioni emotive, per rendere il nostro presente più ricco, indipendentemente dal passato.

Dunque una serie di incontri, conferenze e intramezzi musicali e recitati a cura di Fabio Arduini e Mimmo De Rosa permetteranno di intraprendere una serie di viaggi emotivi.

Tra gli eventi anche la proiezione del docufilm “Io non ho più paura” che racconta la storia di Dino Catalano, un gioielliere che ha lavorato tra Sabaudia e Terracina, che, affetto da una malattia degenerativa, ha iniziato un nuovo percorso di vita attraverso la pittura.

L’appuntamento

È per sabato 6 novembre alle ore 17.00 presso l’Istituto Gregorio Antonelli di Terracina. Dato il numero limitato dei posti è consigliata la prenotazione da effettuare tramite messaggio Whatsapp al numero 351.7307543. È obbligatorio il green pass.

Il programma dell’evento:

Dante, un esploratore di luoghi e di anime.

Come ci immaginiamo funzionasse una personalità così geniale, creativa, versatile?

Incontro con la Prof.sa Daniela Merigliano.

“Io non ho più paura”; Filmato

Il viaggio di Dino Catalano

A DANTEggiare comincia tu!

(Versi Diversi Inversi della Commedia)

Intermezzi danteschi di Mimmo De Rosa e Fabio Arduini

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...