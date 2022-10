A Latina la 23° edizione del Festival Internazionale del Circo

Torna in città per la sua 23° edizione il Festival Internazionale del Circo d’Italia, una delle manifestazioni circensi più importanti del Paese che porta a Latina artisti da tutto il mondo impegnati in una competizione che vedrà assegnare il Latina d’oro, il Latina d’Argento e quello di bronzo ai primi tre numeri classificati.

Un festival ormai divenuto di grande prestigio, ma che è principalmente spettacolo in cui artisti, che sono anche incredibili atleti, si esibiscono mostrando le più incredibili abilità. Ben 24 le esibizioni che saranno divise in due spettacoli differenti, che per praticità sono nominati solo selezione A e B.

Da giovedì 13 a domenica 16 tutti gli artisti si esibiranno più volte e lunedì sera si terrà il gran galà di premiazione con le esibizioni dei finalisti.

Gli eventi collaterali

Oltre agli spettacoli, che tornano anche nei matinée dedicati alle scuole, si terranno una serie di eventi collaterali al festival: la mostra a tema circense nel foyer del tendone, con opere di pittura, fotografia e scultura che immortalano momenti e temi legati al mondo del circo. L’ingresso alla mostra è gratuito e consentito fino a mezzora prima dell’inizio degli spettacoli.

Come è ormai tradizione si terrà la suggestiva messa in pista, recitata in varie lingue, in programma per domenica 16 ottobre alle ore 11.00.

Torna anche il Caffè Letterario a tema circense giunto alla sua IX edizione: la giornalista pontina Dina Tomezzoli condurrà il pubblico alla scoperta di lati meno evidenti, il dietro le quinte delle esistenze dei vari protagonisti del circo. Protagonisti dell’incontro di venerdì 14 ottobre alle ore 18.00 nel salottino approntato nel foyer: il giocoliere ungherese Laido Dittmar, circense doc, presenta il suo libro The Art of Practice rivolto alle nuove generazioni di artisti. La durezza degli allenamenti, la difficoltà di scegliere la propria strada e soprattutto le difficoltà di entrare a far parte del circo per un “non circense” nel DNA lo racconta Andrea Giachi il presentatore ufficiale del festival che ha un passato da spericolato acrobata.

L’appuntamento

È dunque da giovedì 13 a lunedì 17 ottobre con una serie di spettacoli. Per ricevere maggiori informazioni e acquistare i biglietti sono a disposizione il numero 3515666796 o l’indirizzo email prenotazione@festivalcircolatina.com e il sito ufficiale del Festival

Gli spettacoli:

Giovedì 13 ottobre

ore 21.00 spettacolo A

Venerdì 14 ottobre

ore 21.00 spettacolo B

Sabato 15 ottobre

Ore 16.30 spettacolo B

Ore 21.00 spettacolo A

Domenica 16 ottobre

ore 15.30 spettacolo A

ore 19.00 spettacolo B

Lunedì 17 ottobre

ore 20.30 Spettacolo di Gala e Cerimonia di premiazione

Gli artisti in gara

1. NAOTO OKADA GIAPPONE – GIOCOLERIA CON LO YO-YO

2. DUO VIVA UCRAINA – CINGHIE AEREE

3. HERMANOS ACERO COLOMBIA – MANO A MANO

4. JONATHAN ROSSI ITALIA – BIKE-TRIAL

5. ANTONIO VARGAS SPAGNA – VERTICALI, PALO AEREO

6. FLYING MARTINI ITALIA – VOLANTI

7. MILENA OKSANEN FINLANDIA – TRAPEZIO

8. CLOWN MATUTE CILE – CLOWN

9. ARMEN & BELLA ARMENIA – CLOWN

10. JOÃO GODINHO PORTOGALLO – CINGHIE AEREE

11. CRISTINA GARCIA SPAGNA – CONTORSIONISMO

12. ALESSANDRO E ERIKA TOGNI ITALIA – CAVALLI

13. DUO RINGS ITALIA, ARGENTINA – ANELLI

14. SKATING TRIBERTIS ITALIA – PATTINAGGIO ACROBATICO

15. RAUL ALEGRIA SPAGNA – MAGIA

16. TIC TAC TRIO SPAGNA, COLOMBIA – BASCULA

17. TROUPE DI JÓZSEF RICHTER Jr UNGHERIA – JOCKEYS

18. JÓZSEF RICHTER Jr UNGHERIA – CAVALLI IN LIBERTÀ

19. GABRIEL GRANDPIERRE UNGHERIA – VERTICALI

20. LAIDO DITTMAR UNGHERIA – GIOCOLERIA

21. VIVIANA ROSSI SPAGNA – CINGHIE AEREE

22. CELIS BROTHERS COLOMBIA – FILO ALTO

23. DUO RESURRECTION CUBA – MANO A MANO

24. STEVEN FERRERI SPAGNA – FILO BASSO

La giuria tecnica

MIRELLA IULIANO Presidente onorario dell’Associazione Culturale “Giulio Montico”, Italia; ALAIN FRERE Consulente artistico del Comitato Organizzatore del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, Francia; URS PILZ Vice Presidente e Direttore Artistico del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, Presidente European Circus Association, Presidente Fédération Mondiale du Cirque, Monaco; ISTVAN KRISTOF Ideatore e fondatore del Festival Internazionale del Circo di Budapest, Ungheria, PETER DUBINSKY Firebird Productions Inc. - Presidente, Stati Uniti d’America, PAVEL KOTOV Cirque du Soleil – Direttore Senior del Casting, Canada, ODETTE BOUGLIONE Cirque d’Hiver Bouglione, Presidente, Francia,

RAFAEL GONZALEZ VILLANUEVA Productores De Sonrisas, Fondatore e Direttore per lo Show Management, Spagna, MATHIAS REICHLE Direttore Entertainment Europa Park, Germania, STEFAN HUBER Palazzo Mannheim, Produttore e Direttore artistico, Germania, RICARDO ROSSI RIBES Rossi Show Time – Mistike, Spagna, PIERRE MEYER Royal Palace, Fondatore e Direttore, Francia, ALDO VAZQUEZ Circus Vazquez USA, Direttore, Stati Uniti d’America, LOUISA RALUY Circo Raluy Legacy, Direttore, Spagna; DANIELE TOGNI American Circus – Co-produttore, Italia, YERIK ZHOLZHAKSYNOV State Capital Circus of Nur-Sultan city, Direttore Generale, KazakIstan

La giuria critica

MONDO DELLO SPETTACOLO

Lele Mora Manager, Manuela Arcuri Attrice, Giancarlo Magalli Conduttore televisivo, Brigitta Boccoli Showgirl, Sofia Bruscoli Conduttrice televisiva, Raffaello Balzo Attore, Veronica Ursida Influencer, Adriano Squillante Forum, 1° Avvocato d’Ufficio, Cristiana Marli Radio Rai 2, Produttore esecutivo.

STAMPA

Dina Tomezzoli Ufficio Stampa ICF 2022, Francesco Puglisi Il Tempo,Raffaele Pongelli Latina Oggi, Dario Duranti CircusFans.eu, Flavio Michi AmiciDelCirco.it, Simone Cimino CircusNews.it, Adolfo Rossomando Juggling magazine, François Rozes Le Cirque dans l’Universe, Vicente Llorca Zirkolika, Armando Alò Armando Alò on Facebook, Sarah Centra PeriodicoContatto.it.