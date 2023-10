A Latina la 24° edizione del Festival Internazionale del Circo

Orario non disponibile

Quando Dal 12/10/2023 al 16/10/2023 Orario non disponibile

Un appuntamento di grande prestigio che porta in terra pontina artisti provenienti da tutto il mondo è l’International Circus Festival of Italy – Città di Latina, una competizione che promuove la cultura del Circo e lo spettacolo dal vivo assegnando gli ambiti premi “Latina d’Oro”, “Latina d’Argento” e “Latina di Bronzo”.

Dal 12 al 16 ottobre sotto lo Chapiteau allestito in via Rossetti si potranno ammirare ben 22 numeri suddivisi in due spettacoli che saranno attentamente valutati da una Giuria Tecnica Internazionale, composta dai massimi esperti del settore e a una Giuria della Critica, di cui faranno parte giornalisti e personalità del mondo dello spettacolo.

A presentare gli spettacoli ci sarà la consolidata coppia Alessia Dell’Acqua e Andrea Giachi. Le discipline rappresentate saranno le più care alla tradizione circense, dalla giocoleria all’equilibrismo, dai numeri aerei al contorsionismo passando per il trapezio e gli immancabili clown. La direzione artistica è di Fabio Montico mentre la direzione di pista è affidata a Tommy Cardarelli coadiuvato da Ruby Merzari, Rony Vassallo e Fabrizio Montico.

Tanti gli eventi collaterali che impreziosiscono il festival, dai matinée riservati agli studenti, alla Santa Messa Internazionale che si terrà domenica mattina in pista, al Circus Expo, la mostra collettiva a tema circense che vedrà esporre opere di Mauro Mammucari, Loredana Ardissone, Franco Giovannelli, Jamila Campagna, Grazia Farinelli, Dante Malori, Francesca Cinquegrana, Rocco Marcocci, Thomas Zerbato.

Torna per la sua 10° edizione anche il “Caffè letterario a tema circense” condotto dalla giornalista pontina Dina Tomezzoli che vedrà protagonisti: la giornalista e critica letteraria Maria Vittoria Vittori, con il suo "La rivoluzione in pista. Storie di donne circo e libertà"(edito da Iacobelli). L’artista Thomas Zerbato che, oltre a esporre le sue opere presenta il suo primo libro “Miranda sotto il grande tendone” (New Press edizioni), e il Presidente dell'APS Gianluigi Sordellini che presenterà il volume “Cartomagia terapeutica per la 3? età” (Pasquale D’Arco Editore).

Novità di quest’anno il torneo di calcio “Stelle del Circo” di Latina che si svolgerà allo stadio Francioni e vedrà sfidarsi in un torneo a eliminazione sei squadre di calciatori provenienti dai circhi Italiani, la vincitrice del torneo sfiderà la formazione dell’Amministrazione comunale di Latina. L’ingresso alle partite sarà a offerta libera, l’incasso sarà devoluto a favore di una delle associazioni di volontariato che opera nel territorio.

L’appuntamento

È dunque in via Rossetti nell’area del mercato settimanale da giovedì 12 a lunedì 16 ottobre quando si terrà il gran galà conclusivo della 24° edizione. I biglietti potranno essere acquistati sul sito del Festival o prenotandoli via email all’indirizzo prenotazioni@festivalcircoitalia.com. Sarà possibile acquistare i biglietti anche ai botteghini nei pressi dello Chapiteau.

Il programma del festival

Giovedì 12 ottobre

10.00 Festival Chapiteau

Spettacolo - matinée

17.30 Festival Foyer

Apertura al pubblico di Circus Expo

21.00 Festival Chapiteau

Spettacolo di selezione A

Venerdì 13 ottobre

10.00 Festival Chapiteau

Spettacolo - matinée

18.00 Festival Press Room

Caffè letterario a tema circense

21.00 Festival Chapiteau

Spettacolo di selezione B

Sabato 14 ottobre

12.00 City Hall of Latina

Il Sindaco di Latina riceve i massimi esponenti del Circo mondiale

16.30 Festival Chapiteau

Spettacolo di selezione B

21.00 Festival Chapiteau

Spettacolo di selezione A

Domenica 15 ottobre

11.00 Festival Chapiteau

S. Messa

15.30 Festival Chapiteau

Spettacolo di selezione A

19.00 Festival Chapiteau

Spettacolo di selezione B

22.00 24Mila Baci Disco Dinner

Serata di Gala e consegna dei premi speciali

Lunedì 16 ottobre

11.00 Stadio Comunale

Torneo di calcio “Stelle del Circo”

20.30 Festival Chapiteau

Spettacolo di Gala e premiazione dei vincitori

CAST

Special Guests: Pastelito De Chile & Pastelito Junior Cile – Clown

Artisti in gara: Duo Acero Colombia, Brasile – Palo, Flying Tabares Stati Uniti D’america – Volanti, Krasimir Vasov Bulgaria – Verticali, Alan Silva Brasile, Stati Uniti D’america – Cinghie E Tessuti Aerei, Darián Cobas Cuba, Spagna – Cinghie Aeree, Dima Malakhov Ucraina – Verticali, Duo Sweet Darkness Francia – Cerchio Aereo, Madagascar Italia – Esotico, Elmar Kretz Germania – Cavalli In Libertà, Antony César Belgio – Cinghie Aeree, Art Of Robots Kyrgyzstan – Dance Show, Bruno Macaggi Spagna – Giocoleria, Hermanos Reyes Cile – Giocoleria, Jimmy Saylon Italia – Illusionismo, Wolf Brothers Repubblica Ceca – Acro Comedy, Duo Shock Germania, Italia – Ruota Della Morte, Argendance Argentina – Bolas, Triple Breath Uzbekistan – Filo Alto, Rubel Medini Italia – Rola Rola, Brandon Popova Messico – Giocoleria, Hermanos Rodriguez El Salvador – Giochi Icariani, Holler & Carmen Italia, Spagna – Pattinaggio Acrobatico