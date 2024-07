Festival Pontino di Musica: al via la 60° edizione

Torna per la sua 60° edizione il Festival Pontino di Musica, tra le più longeve manifestazioni della provincia di Latina che porta a Sermoneta e dintorni grandi nomi del panorama musicale internazionale e giovani talenti.

La rassegna, che si terrà dal 6 al 29 luglio in luoghi suggestivi della provincia come l’Abbazia di Valvisciolo, il Chiostro di Sant’Oliva a Cori, Palazzo Caetani e Parco di Pantanello a Cisterna di Latina, è organizzata dal Campus Internazionale di Musica in collaborazione con l’Istituto di Studi Musicali Goffredo Petrassi di Latina, l’Associazione Riccardo Cerocchi, il Comitato Artistico del Campus e la Fondazione Roffredo Caetani, con il patrocinio del Ministero della Cultura, la Regione Lazio e i Comuni di Latina, Sermoneta, Cori, Cisterna di Latina

Come è ormai tradizione il festival sarà arricchito da incontri, masterclass e seminari per i giovani talenti e concerti durante i quali il pubblico potrà ascoltare musicisti di fama mondiale. Una particolare attenzione sarà dedicata alla musica del XX secolo con Incontri Internazionali di Musica Contemporanea che si terranno dal 7 al 9 luglio a Sermoneta.

Tra i concerti di grandi nomi si troveranno nel fitto programma anche le esibizioni dei “Giovani artisti dal mondo” ovvero degli allievi dei corsi di Sermoneta, che ogni anno, arrivano da ogni parte del mondo.



Biglietti: Sermoneta 10 euro (a eccezione dei concerti del 7, 8 e 12 luglio: 5 euro); Valvisciolo e Parco di Pantanello (15 euro e 10 euro), Cori e Cisterna (5 euro). I concerti Giovani artisti del mondo a Sermoneta 2 euro. Riduzioni per i possessori di Youth Card. Per poter assistere ai concerti del Festival Pontino è consigliata la prenotazione via WhatsApp al 329-7540544 oppure via e-mail a biglietteria@campusmusica.it

Il programma

6 luglio

ore 20.30 Sermoneta, Chiostro dell’Abbazia di Valvisciolo

Concerto d’apertura 60° Festival Pontino

Calogero Palermo, clarinetto. Quartetto Eos: Elia Chiesa, violino; Giacomo Del Papa, violino; Alessandro Acqui, viola; Silvia Ancarani, violoncello

Mozart, Quintetto in la maggiore KV 581

Brahms, Quintetto in si minore, op. 115

Incontri internazionali di musica contemporanea

7 luglio

ore 17 – Sermoneta, Chiesa San Michele Arcangelo

Omaggio a Goffredo Petrassi

Incontro di studio: Presentazione della pubblicazione del carteggio Goffredo Petrassi - Massimo Mila

Intervengono: Benedetta Zucconi, Andrea Estero Modera: Gabriele Bonomo

ore 21 - Sermoneta, Scuderie Castello Caetani

Omaggio a Goffredo Petrassi

mdi ensemble

Goffredo Petrassi, Sinfonia, Siciliana e Fuga (1929) per quartetto d’archi

Francesco Ciurlo, Señales imaginarias (2021-2024) per quartetto d’archi

Giulia Lorusso, Organique (2022) per violino, viola e violoncello

Goffredo Petrassi, Quartetto (1958) per archi

8 luglio 2024

ore 17 - Sermoneta, Chiesa San Michele Arcangelo

Descrivere la creatività musicale #2

Tre riflessioni sulle “Lezioni americane” di Italo Calvino

Interventi di musicisti, compositori, musicologi, Introduce e modera: Federico Gardella

ore 21 - Sermoneta, Scuderie Castello Caetani

mdi ensemble

Riccardo Burato, Sia zelo, aridi, vinti (2024) Variazioni per flauto basso, violoncello e Pianoforte

Sydney Coquelet, Liebkosung (2024) per clarinetto, violino e violoncello

Simone Caserta, Discesa al Parnaso (2024) per flauto in sol, clarinetto basso e viola

Charlotte Seither, Tre acque con ombre (2013) per violino, viola, violoncello, clarinetto basso e pianoforte

Daria Scia, Peregrina Maraviglia, per vie senza strada ov’è spazio nullo e il tempo perduto (2024) per flauto, clarinetto basso, pianoforte, violino, viola e violoncello

Nicola Sani, Löico (2021) per violino, violoncello e pianoforte

10 luglio

ore 21 Cisterna di Latina, Palazzo Caetani Sala Zuccari

Giovani Artisti dal Mondo, a cura di Claude Delangle e Calogero Palermo

12 luglio

ore 21 Sermoneta, Scuderie Castello Caetani

Workshop di Composizione a cura di Alessandro Solbiati

Maria Grazia Bellocchio, pianoforte, Maria Eleonora Caminada, voce, Riccardo Acciarino, clarinetto, Prime esecuzioni assolute

13 luglio

ore 21 Sermoneta, Scuderie Castello Caetani

Claude Delangle, sassofono, Odile Cateline-Delangle, pianoforte, Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani

Tito Ceccherini, direttore

G. Petrassi, Preludio e fuga per orchestra e archi

C. Debussy, Rapsodia per sassofono e orchestra d’archi (versione per sassofono e

pianoforte)

A. Solbiati, Die Stimme per sax soprano, pianoforte e piccola orchestra

A. Casella, Concerto per quartetto d’archi (versione per orchestra d’archi di Erwin Stein

15 luglio

ore 21 Cori, Chiostro di Sant’Oliva

Giovani Artisti dal Mondo, a cura di Corrado Rojac e Giovanni Albini

16 luglio

ore 21 Cisterna di Latina, Parco di Pantanello,

Concerto in memoria di Maria Teresa Cerocchi

Filippo Tenisci, pianoforte

G. Petrassi, Oh les beaux jours!

C. Debussy, Images II

F. Sebastiani - Icaro, volo di fine agosto per pianoforte

F. Liszt

Sposalizio

3 Sonetti del Petrarca

(da Années de pèlerinage. Deuxième Année. Italie, S 161),

Leggenda N.2, San Francesco di Paola che cammina sulle onde S.175

17 luglio

ore 21 Sermoneta, Scuderie Castello Caetani

Giovani Artisti dal Mondo, a cura di Maria Grazia Bellocchio

18 luglio

ore 21 Sermoneta, Chiesa San Michele Arcangelo

Giovani Artisti dal Mondo, a cura di Francesco D’Orazio

Fiorella Sassanelli, pianoforte

19 luglio

ore 21 Sermoneta, Chiesa San Michele Arcangelo

Giovani Artisti dal Mondo, a cura di Franco Petracchi

Roberto Paruzzo, pianoforte

20 luglio

ore 21 Sermoneta, Castello Caetani

3° concerto del Ciclo intorno a Bach: Integrale delle 6 Suites per violoncello con

accostamenti alla musica moderna, dal primo Novecento ai nostri giorni

Giovanni Gnocchi, violoncello

J. S. Bach, Suite in do minore n. 5 BWV 1011

B. Britten, Suite in do minore n. 3

L. Berio, Sequenza XIV

J.S. Bach: Suite n. 6 in re maggiore 1012 BWV 1012

21 luglio

ore 21 Sermoneta, Scuderie castello Caetani

Francesco D’Orazio, violino

Gianpaolo Nuti, pianoforte

W. A. Mozart, Sonata in mi minore KV304 per violino e pianoforte

J. Brahms, Sonata in re minore op.108 per violino e pianoforte

Arvo Pärt, Spiegel im spiegel per violino e pianoforte

E. Satie, Choses vues à droite et à gauche (sans lunettes) per violino e pianoforte

M. Ravel, Sonata in sol per violino e pianoforte

26 luglio

ore 21 Sermoneta, Chiesa San Michele Arcangelo

Giovani Artisti dal Mondo, a cura di Giovanni Gnocchi

Clara Dutto, pianoforte

27 luglio

ore 21 Sermoneta, Scuderie Castello Caetani

“ACCORDEON CIRCUS”

Concerto per quintetto di Fisarmoniche

Rows Ensemble: Francesco Gesualdi, Nicola Tommasini, Pietro Paolo Antonocci, Andrea Bisogno e Raffaele Diego Cardone.

J. S. Bach, Contrappunti n. 1, 6, 12 e Fuga a tre soggetti dall’Arte della Fuga BWV 1080 per 5 fisarmoniche

A. Piazzolla, Milonga del Angel per quattro fisarmoniche

Patrizio Esposito, L’Angelo ritto nel Sole per cinque fisarmoniche e Video

28 luglio

ore 21 Sermoneta, Scuderie Castello Caetani

“Suona con i Maestri”

Marco Rizzi, violino, Giovanni Gnocchi, violoncello, Andrea Lucchesini, pianoforte

Con la partecipazione di giovani musicisti selezionati ai Corsi di Sermoneta 2024

R. Schumann Fantasie-Stücke op. 88

S. Rachmaninov Trio élégiaque n. 1 in sol minore

J. Sibelius Trio Lovisa in do maggiore

J. Brahms Trio in do maggiore op.87

29 luglio

ore 21 Sermoneta, Scuderie Castello Caetani

Giovani Artisti dal Mondo, a cura di Andrea Lucchesini