Festival Pontino di Musica: appuntamenti on line e alla radio

Con la sospensione degli eventi dal vivo a seguito del DPCM del 25 ottobre anche la 56° edizione del Festival Pontino di Musica deve sospendere i concerti dal vivo.

La Fondazione Campus Internazionale di Musica di Latina non vuole abbandonare il suo pubblico e continuerà a proporre musica attraverso la sua pagina Facebook anche in vista del Cinquantenario del Campus che cadrà il prossimo 5 novembre. Attingendo al ricco archivio video del Festival Pontino di Musica, riproporrà alcune celebri esibizioni delle edizioni precedenti, delle vere e proprie prime visioni per tutti coloro che non hanno assistito ai concerti.

A partire da mercoledì 28 ottobre si potrà assistere al concerto che la pianista georgiana Elisso Virsaladze tenne nel 2018 al Teatro Ponchielli di Latina in occasione del primo anniversario della scomparsa di Riccardo Cerocchi. Il programma del concerto è sul repertorio romantico di Schumann e Chopin.

Nella giornata del 5 novembre, data in cui cinquant’anni fa i quattro soci fondatori Domenico Brignola (che ne fu anche il primo presidente), Renato Busco, Riccardo Cerocchi, Guido Mosillo, firmarono l’atto costitutivo dell’Associazione Campus, diventata poi Fondazione, si potrà visualizzare un altro video del concerto che la pianista Elisso Virsaladze tenne a Sermoneta nel luglio 2016 per il 52° Festival Pontino. Gli autori scelti dalla pianista georgiana furono per l’occasione Mozart, Schubert, Schumann.

Un altro importante appuntamento con le memorie del Festival Pontino di Musica si svolgerà domenica 8 novembre alle ore 22.00, non più on line ma in radio, su Rai Radio 3 che trasmetterà il concerto del Syntax Ensemble diretto Pasquale Corrado, tenutosi nel luglio 2019 a Sermoneta per gli Incontri internazionali di musica contemporanea della 55esima edizione del Festival. In programma musiche di Daniela Terranova, Toshio Hosokawa, una prima italiana di Ivan Fedele e una prima assoluta di Carmen Fizzarotti.



28 ottobre 2020 ore 18

Prima visione sulla pagina Facebook della Fondazione

(concerto tenuto il 28 ottobre 2018 al Teatro Ponchielli di Latina nell’ambito della prima edizione del Premio Riccardo Cerocchi)

Elisso Virsaladze, pianoforte

In memoria di Riccardo Cerocchi

R. Schumann, 6 Intermezzi op. 4

R. Schumann, Davidsbündlertänze op. 6

F. Chopin, Ballata n. 2 in Fa maggiore op. 38

F. Chopin, Valzer in La minore op. 34 n. 2

F. Chopin, Notturno in Fa maggiore op. 15 n. 1

F. Chopin, Valzer in Fa maggiore op. 34 n. 3

F. Chopin, Valzer in La bemolle maggiore op. 69 n. 1

F. Chopin, Valzer in La bemolle maggiore op. 64 n. 3

F. Chopin, Valzer in Do diesis minore op. 64 n. 2

F. Chopin, 2 Notturni op. 27 nn. 1 - 2

F. Chopin, Ballata n. 3 in La bemolle maggiore op. 47

F. Chopin, Valzer in La bemolle maggiore op. 34 n. 1

Prima visione sulla pagina Facebook della Fondazione

5 novembre 2020 ore 18

nella ricorrenza del 50° anniversario del Campus Internazionale di Musica

(concerto tenuto il 9 luglio 2016 al Castello Caetani di Sermoneta nell’ambito del 52° Festival Pontino di Musica)

Elissò Virsaladze, pianoforte

In memoria di Massimo Negri