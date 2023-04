A Fondi il Festival dello Street Food – Spring Edition

Quinta edizione per lo Street Food Cttà di Fondi, evento che inaugura la bella stagione e la serie di manifestazioni che animeranno il comune pontino.

Ricca la programmazione del festival che oltre a offrire al pubblico gustosi piatti e degustazioni proporrà a grandi e piccini tanto divertimento su ben tre piazze: piazza Matteotti, piazza Duomo e piazza della Repubblica.

Novità di questa edizione una location del tutto dedicata ai più piccini con truccabimbi, animazione, gonfiabili e laboratori creativi.

Come sempre è ricca la proposta enogastronomica: eccellenze locali e piatti tipici di tutta Italia, drink, aperitivi, carne, pesce, dolci il tutto da gustare negli splendidi vicoli del centro storico.

L’appuntamento

È per domenica 23 aprile a Fondi.

Il programma della giornata

PIAZZA G. MATTEOTTI (All'ombra del Castello)

11.00 - The Wise Band (Musica rock, blues, soul e funky)

12.30 - Aperitivo con intrattenimento musicale

15.30 - Esibizione scuola Joydance di Antonella Monforte

16.30 - Esibizione scuola di ballo Star Dance di Sara Fiore

18.30 - Esibizione band Ale 4 et Blues Band

20.30 - Spettacolo comico di Marco Tana

22.00 - 50 special - Concerto cover band Cremonini

00.00 - Dj Nicola Rosa

PIAZZA DUOMO (San Pietro)

12.00 - La tribù di Jovanotti - Concerto cover band Jovanotti

13.30 - Aperitivo con intrattenimento musicale

16.00 - Vinyl dj set by Fritto Funk

19.00 - Band Moon Vibes

22.00 - Concerto band Ermendada

00.00 - Dj set by Lost in the week

PIAZZA DELLA REPUBBLICA (Santa Maria)

Dalle 11:00 per tutto il giorno - Giochi gonfiabili

Dalle 11:00 per tutto il giorno - Laboratori creativi

Dalle 11:00 per tutto il giorno - Trucca-bimbi

Dalle 11:00 per tutto il giorno - Baby dance

17.30 - spettacolo artisti di strada

19.30 - spettacolo artisti di strada