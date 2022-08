Festival dei Teatri d’arte Mediterranei: a Formia la 18° edizione

Torna a Formia per la sua XVIII edizione Festival dei Teatri d’arte Mediterranei, una manifestazione promossa dal Teatro Bertolt Brecht all'interno del progetto "Officine culturali" della Regione Lazio e del FUS del Mibact.

Ricco il programma del Festival che dal 25 al 28 agosto animerà attraverso letture all’alba, in barca, concerti, spettacoli, mostre, lezioni di storia, incontri di approfondimento, letteratura tra musiche, danze, storia e fenomeni culturali, tra attualità, denuncia, tradizione popolare i luoghi più suggestivi della città.

Il mare è sempre un punto cardine del programma del festival, ma quest’anno ben tre serate saranno dedicate ai classici con la lettura dell’Odissea in barca e poi nel parco di Gianola riecheggeranno i versi che raccontano le tragiche vicende di Elena di Sparta Edipo ed Enea.

Come è tradizione non mancheranno gli incontri di approfondimento tematici con esperti e personaggi per riflettere sui diversi aspetti del Mediterraneo: il docente dell'università Federico II di Napoli e Accademico dei Lincei Luigi Mascilli Migliorini, Mario Capanna, politico, scrittore e attivista, la presentazione a cura della casa editrice L’Orma di “Dialoghi di profughi” di Bertolt Brecht nell’androne dell’Ex Clinica Cusumano dove ha soggiornato Gramsci per due anni.

Il clou della manifestazione si avrà poi nei due spettacoli serali che anche quest’anno vedranno protagonisti importanti esponenti del mondo dello spettacolo italiano: Sergio Vespertino con “Fiato di madre” sabato sera e Iaia Forte che proporrà Enea e Didone il reading a due voci dall’Eneide di Virgilio domenica 28 agosto.

L’appuntamento

È dunque in varie location di Formia dal 25 al 28 agosto. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione l’indirizzo email tbbcomunicazione@gmail.com e il numero di telefono 327 35 87 181.

Il programma del festival

giovedì 25 agosto

ORE 7.00 Imbarco Molo Porticciolo Caposele

ODISSEA IN MEZZO AL MARE

A cura di Marcella Vitiello e Maurizio Stammati

Ingresso € 10 Prevendita obbligatoria

Ore 9.30/12.30 Teatro Bertolt Brecht

Workshop per attori / Teatro di strada tra musica e commedia dell'arte

Ore 20.00 Area archeologica Caposele

Inaugurazione Mostra: SAMUD - LA PALESTINA NELLE FOTO DI JAAFAR ASHTIYEH

Durante e a seguire READING musica e racconti

Ore 21.00 Area archeologica Caposele

Concerto TANGRAM

con Esharef Ali Mhagag, Lisa Damasceni, Daniel Damasceni

venerdì 26 agosto

ore 7.00 Porticciolo Romano di Gianola - Parco Riviera Di Ulisse

LA MALEDIZIONE DI EDIPO

scritto e diretto da Compagnia Circo a Vapore, allestimento di Maria Sara Amenta Compagnia: Compagnia Circo a Vapore

Ore 9.30/12.30 Teatro Bertolt Brecht

Workshop per attori / teatro di strada/materiali per una nuova parata ispirata a

L’OPERA DA TRE SOLDI di Bertolt Brecht

ORE 19.00 ex clinica Cusumano, via appia lato Napoli

Presentazione libro DIALOGHI DI PROFUGHI di Bertolt Brecht

a cura della casa editrice L'Orma Letture e musiche a cura del Teatro Bertolt Brecht

sabato 27 agosto

Ore 7.00 Porticciolo Romano Di Gianola / Parco Riviera Di Ulisse

ELENA DI SPARTA a cura del Teatro Blu Varese

Ore 9.30/12.30 Teatro Bertolt Brecht

Workshop per attori / teatro di strada/ materiali per una nuova parata ispirata a L'OPERA DA TRE SOLDI di Bertolt Brecht

ORE 19.30 Imbarco Molo Porticciolo Caposele

ODISSEA IN MEZZO AL MARE

A cura di Paolo Cresta e Maurizio Stammati

Ingresso € 10 Prevendita obbligatoria

ORE 21.00 Terrazza Circolo Nautico Caposele

INCONTRI: PROF. LUIGI MASCILLI MIGLIORINI

ORE 22.30 Area Archeologica Caposele

Teatro Compagnia Agricantus Palermo

....cosa c'è di più mediterraneo di una madre ! FIATO DI MADRE

con SERGIO VESPERTINO e PIERPAOLO PETTA ingresso €10

domenica 28 agosto

ore 9.00 Porticciolo Romano Di Gianola / Parco Riviera Di Ulisse

Compagnia Matutateatro Sezze

ENEIDE

adattamento testi e attore Titta Ceccano, sound designer Francesco Altilio Regia Julia Bonetti

Ore 9.30/12.30 Teatro Bertolt Brecht

Workshop per attori / teatro di strada/ materiali per una nuova parata ispirata a L’OPERA DA TRE SOLDI di Bertolt Brecht

ORE 19.30 Imbarco Molo Porticciolo Caposele

ODISSEA IN MEZZO AL MARE

A cura di Paolo Cresta e Maurizio Stammati

Ingresso € 10 Prevendita obbligatoria

ORE 21.00 Terrazza Circolo Nautico Caposele

INCONTRI: MARIO CAPANNA - IL RISVEGLIO DEL MONDO

ORE 22.30 Area Archeologica Caposele

ENEAE DIDONE dall' Eneide di Virgilio

Drammaturgia laia Forte Reading con laia Forte e Maurizio Stammati

Ingresso € 10