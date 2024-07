A Formia la IX edizione del Festival del Teatro Classico

Torna per la sua IX edizione il Festival del Teatro Classico, una rassegna che ripropone i grandi testi del teatro greco e latino nella suggestiva cornica dell’Area Archeologica di Caposele a Formia.

Dal 13 luglio al 2 agosto andranno in scena ben sei spettacoli che vedranno protagonisti attori di grande spessore in produzioni imperdibili per gli amanti del teatro. La rassegna, diretta da Vincenzo Zingaro in collaborazione con l’Associazione Castalia e con il Teatro Arcobaleno di Roma (Centro Stabile del Classico), rientra nel ricco calendario di eventi per questa estate 2024 promossa dall’Amministrazione Comunale di Formia.

Novità assoluta di quest’anno l’ampliamento del repertorio del teatro classico con una incursione nell’epica cavalleresca dell’Orlando Furioso che si affiancherà a testi di Aristofane, Plauto, Apuleio e altri.

Si parte sabato 13 luglio con La Pace di Aristofane nella storica edizione, diretta da Vincenzo Zingaro. Scritta nel pieno della guerra del Peloponneso tra Atene e Sparta, probabilmente nel 421 a. C., “La pace” è un inno universale contro la guerra e contiene importanti spunti di riflessione che rendono l’opera fortemente attuale. Si tratta di un adattamento di forte impatto, divertente e suggestivo, adatto a tutte le età. In scena le maschere di Rino Carboni, celebre collaboratore di Federico Fellini.

Si prosegue domenica 21 luglio con “Gli Spartani”: potere, amore, appartenenza, i pregiudizi sulle donne di potere, il contrasto generazionale sono gli ingredienti di un ordigno drammaturgico esplosivo, di un testo contemporaneo pensato e scritto da Barbara Gizzi alla maniera dei tragici greci. La regia è firmata da Daniele Salvo, tra i massimi registi di Teatro Classico. Agamennone è interpretato da Giuseppe Sartori, noto per lo straordinario successo dello spettacolo “Edipo Re” diretto da Robert Carsen e rappresentato nel 2022 al Teatro greco di Siracusa. Accanto a lui Massimo Cimaglia.

Il terzo appuntamento del festival è in programma per mercoledì 24 luglio con lo spettacolo “Pseudolus (Il Bugiardo”), spassosa commedia di Tito Maccio Plauto. Si tratta di una commedia divertente che elabora lo schema comico plautino, incentrato sulle truffe e i raggiri di un servo, sugli equivoci, gli scambi di persona, le fughe rocambolesche e le trovate esilaranti che hanno influenzato il teatro comico moderno. In scena Pietro Romano e Giovanni Carta diretti da Nicasio Anzelmo.

Sabato 27 luglio è il turno de “L’avaro di Plauto”, nella versione di Roberto Lerici diretta da Carlo Emilio Lerici. Protagonisti Gigi Savoia, attore napoletano che ha interpretato ruoli importanti nella compagnia di Eduardo De Filippo e poi con Giorgio Albertazzi, Gigi Proietti, Luca De Filippo e Francesca Bianco, accompagnati dal cast del Teatro Belli di Roma.

Martedì 30 luglio va in scena “L’asino d’oro” di Lucio Apuleio, con adattamento e regia di Francesco Polizzi. Romanzo di formazione tra i capolavori assoluti della letteratura latina, “L’asino d’oro” è la fantastica storia del giovane Lucio, appassionato di incantesimi e prodigi che, per un fatale scambio di filtri magici, si trasforma in un asino e, solo dopo molte tormentose peripezie, riesce a ritrovare il suo aspetto umano, grazie all’intervento della dea Iside.

Gran finale venerdì 2 agosto con “Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto. Vincenzo Zingaro conduce gli spettatori nel mondo dell’Epica cavalleresca. Il capolavoro di Ariosto è una delle massime espressioni letterarie e poetiche di tutti i tempi, in cui l’orizzonte classico si fonde con tutta la cultura europea medievale e rinascimentale. Insieme al compositore Giovanni Zappalorto, Zingaro elabora lo spettacolo come una raffinatissima partitura concertistica, un’opera da camera in cui la musica si interseca col “verso” senza soluzione di continuità.

È dunque dal 13 luglio al 2 agosto. È possibile trovare i biglietti online sul circuito Ticketone e GO2 p èresso il Bar Vittoria a Formia.