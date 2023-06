A Cisterna la Fiera dell’Ascensione

Rimandata a causa del maltempo a fine maggio, torna finalmente la Fiera dell’Ascensione a Cisterna.

Una manifestazione che ricorda le antiche tradizioni contadine e pastorali che vedevano i cicli delle stagioni scandire azioni, viaggi, incontri: infatti la fiera nasceva come momento di aggregazione e commercio prima che i pastori portassero le mandrie in montagna presso pascoli più verdi.

Due giorni di festa sabato 10 giugno presso l’impianto equestre Il Filetto e domenica 11 nel cuore della città.

Sabato presso il Filetto si potranno visitare stand con animali da fattoria, piante e fiori, stand di produttori locali e artigiani, punti ristoro. Tante anche le attività come la forgiatura dei ferri di cavallo, il battesimo della sella, lo stand con i giochi tradizionali, con i cuccioli da adottare, un altro stand che illustrerà le farine realizzate dai grani antichi. Non mancheranno le escursioni e le visite guidate, laboratori e animazione per i più piccini, le immancabili esibizioni dei Butteri di Cisterna e ancora musica dal vivo e letture per grandi e piccini.

Domenica in centro oltre all’apertura straordinaria di tutti i negozi, si potrà passeggiare tra le bancarelle del mercatino, ammirare il Raduno del Vespa Club, partecipare alle visite guidate presso il Castello Caetani e al Museo del Buttero e ancora musica dal vivo, spettacoli teatrali e incontri con autori.

Due giorni di festa e memoria, per imparare e divertirsi insieme.

L’appuntamento

È per sabato 10 giugno presso il centro equestre il Filetto e domenica 11 giugno nel centro storico di Cisterna.