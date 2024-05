A Cisterna la Fiera dell’Ascensione

Orario non disponibile

Torna a Cisterna puntuale anche quest’anno la Fiera dell’Ascensione che recupera e tramanda le vecchie tradizioni contadine e pastorali.

La fiera nasceva come momento di aggregazione, scambio di beni e commercio prima che i pastori conducessero in montagna gli animali per raggiungere i pascoli più verdi. Dunque una ricorrenza che celebra l’arrivo della bella stagione e le tradizioni scandite dai cicli stagionali.

Quest’anno la fiera vede diverse novità, una doppia data e due luoghi per festeggiare l’Ascensione: domenica 12 maggio nel centro cittadino e sabato 18 e domenica 19 presso l’area verde de Il Filetto.

Infatti domenica 12 maggio le vie e le piazze nel centro di Cisterna saranno invase da stand di vario genere, dall’artigianato all’enogastronomia, accessori, abiti, giocattoli e molto altro ancora.

Sabato 18 e domenica 19 presso l’area verde Il Filetto si potrà assistere alla Rievocazione storica della fiera che comprende sia un’area espositiva con prodotti tipici che una ricostruzione del passato e le celebri esibizioni dei Butteri.

L’appuntamento

È dunque a Cisterna domenica 12 e poi sabato 18 e domenica 19 maggio.