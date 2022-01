Film Studio, Il Cinema nelle Scuole: il secondo appuntamento

Dopo un primo appuntamento di grande successo torna la rassegna Film Studio, Il Cinema nelle Scuole a cura del prof. Giorgio Maulucci e patrocinata dalle Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Latina (Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al Valor Militare, Associazione Nazionale Marina d'Italia, Associazione Nazionale Bersaglieri, Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra) che hanno sede presso la Casa del Combattente di Latina e ospiteranno gli incontri.

Una iniziativa nata per offrire ai ragazzi delle scuole superiori modalità nuove e originali per imparare attraverso la settima arte.

Il prof. Maulucci, ex preside del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina e conoscitore appassionato di cinema, terrà alcuni incontri per approfondire temi e idee attraverso alcuni spezzoni di capolavori del cinema, con una particolare attenzione alla filmografia di Federico Fellini.

Dopo l’incontro tenutosi a dicembre dedicato a 8 e ½ si torna a parlare di grande cinema italiano con Giulietta degli Spiriti, primo lungometraggio a colori di Fellini, capolavoro del 1965 che vede protagonista l’indimenticata Giulietta Masina.

L’incontro, dedicato principalmente ai ragazzi delle scuole, è aperto anche al pubblico ma con posti limitati. Per partecipare è necessario prenotare consultando la pagina Facebook o il profilo Instagram del progetto. L’entrata è subordinata alle vigenti normative anti COVID-19, ovvero esibizione del green pass rafforzato.

L’appuntamento

È per martedì 25 gennaio alle ore 17.00 presso la Casa del Combattente di Latina.