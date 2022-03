Film Studio – Il Cinema nelle Scuole: arriva la rassegna Venti di Guerra

Nuovo appuntamento con la rassegna Film Studio – Il Cinema nelle Scuole a cura del Prof. Giorgio Maulucci e ospitata dalla Casa del Combattente, sede delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Latina (Ass. Marinai d’Italia, Istituto del Nastro Azzurro, Ass. Vittime Civili di Guerra, Ass. Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, Ass. Caduti e Reduci, Ass. Ufficiali Aeronautica, Ass. Bersaglieri), che promuovono ogni giorno svariate attività culturali.

Una rassegna nata per regalare ai giovani uno strumento culturale ulteriore ed esterno ai consueti programmi scolastici, ma comunque potente, emozionante e ricco di saperi: il Cinema. Ad ogni incontro il prof. Maulucci, già preside del liceo classico di Latina, aprirà un dibattito con i giovani presenti sulla base dell’analisi di alcune sequenze di film celebri e d’autore.

Dopo i primi appuntamenti dedicati al cinema di Federico Fellini, il prossimo ciclo di incontri dal titolo Venti di Guerra trova una involontaria quanto pertinente attinenza con i tristi fatti di cronaca internazionale di questi giorni. Tre appuntamenti per dal 17 marzo al 12 maggio per capire come la guerra è stata raccontata nel cinema.

Giovedì 17 marzo dunque saranno oggetto di dibattito alcune scene tratte dai film: L’assedio dell’Alcazar di Augusto Genina (1940); Morire a Madrid di Frédéric Rossif (1963); La guerra è finita di Alain Resnais (1966).

Si proseguirà giovedì 7 aprile alle ore 18.00 si rifletterà sull’approccio tutto italiano alla guerra con alcune scene tratte da tre capisaldi della cinematografia nostrana: La grande guerra di Mario Monicelli (1959); Roma città aperta di Roberto Rossellini (1945); Tutti a casa di Luigi Comencini (1960).

L’appuntamento conclusivo del ciclo Venti di Guerra è in programma per giovedì 12 maggio e si intitolerà “Riflessioni sulla guerra” ispirati ad alcune scene dell’indimenticato Il Generale Della Rovere di Roberto Rossellini (1959).

Gli appuntamenti si terranno tutti presso la Casa del Combattente di Latina alle ore 18.00 e sono rivolti principalmente agli studenti delle scuole della città, ma in base alla capienza della sala, sarà ammesso anche un pubblico adulto. Per partecipare è consigliabile prenotare il proprio posto contattando l'organizzazione sui canali Facebook e Instagram della rassegna.